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Карпаты объявили о подписании бывшего игрока Ворсклы, Миная и Колоса

Первая лига
(1 голосов)

Контракт заключен на полтора года

Карпаты объявили о подписании бывшего игрока Ворсклы, Миная и Колоса

Фото - ФК Карпати / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Львовские "Карпаты" объявили о подписании контракта с левым защитником Тарасом Сакивым. Соглашение рассчитано на полтора года.

Футболист будет выступать во львовской команде под 44-м номером.

Тарас Сакив является воспитанником бурштинского "Энергетика", "Шахтера" и "Динамо". Именно за эти команды он выступал на юношеском уровне. На уровне УПЛ дебютировал в составе "Ворсклы".

Также выступал за "Минай", "Колос". Последним его клубом был "Ингулец". У Тараса Сакива есть опыт выступлений в квалификационных раундах Лиги Европы и Лиги конференций.

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В статье: Тарас Сакив Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати

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