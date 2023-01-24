Карпаты объявили о подписании бывшего игрока Ворсклы, Миная и Колоса

Львовские "Карпаты" объявили о подписании контракта с левым защитником Тарасом Сакивым. Соглашение рассчитано на полтора года.

Футболист будет выступать во львовской команде под 44-м номером.

Тарас Сакив является воспитанником бурштинского "Энергетика", "Шахтера" и "Динамо". Именно за эти команды он выступал на юношеском уровне. На уровне УПЛ дебютировал в составе "Ворсклы".

Также выступал за "Минай", "Колос". Последним его клубом был "Ингулец". У Тараса Сакива есть опыт выступлений в квалификационных раундах Лиги Европы и Лиги конференций.