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Экс-форвард Львова перешел в перволиговский ЛНЗ
А был основным во Львове
instagram.com/fclnz
Форвард "
23-летний нападающий подписал контракт с перволиговским ЛНЗ, который в весенней части сезона будет бороться за повышение в классе.
Условия и сроки соглашения сторон клуб не афиширует.
В текущем сезоне Ныч провел 14 матчей за "Львов", в которых забил 1 гол.
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Источник:ЛНЗ
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