Экс-форвард Львова перешел в перволиговский ЛНЗ

Форвард " Львова " Назарий Ныч, который недавно покинул львовскую команду, уже нашел себе новый клуб.

23-летний нападающий подписал контракт с перволиговским ЛНЗ, который в весенней части сезона будет бороться за повышение в классе.

Условия и сроки соглашения сторон клуб не афиширует.

В текущем сезоне Ныч провел 14 матчей за "Львов", в которых забил 1 гол.