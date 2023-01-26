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Экс-форвард Львова перешел в перволиговский ЛНЗ

Первая лига
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А был основным во Львове

Экс-форвард Львова перешел в перволиговский ЛНЗ

instagram.com/fclnz

Новина українською

Форвард "Львова" Назарий Ныч, который недавно покинул львовскую команду, уже нашел себе новый клуб.

23-летний нападающий подписал контракт с перволиговским ЛНЗ, который в весенней части сезона будет бороться за повышение в классе.

Условия и сроки соглашения сторон клуб не афиширует.

В текущем сезоне Ныч провел 14 матчей за "Львов", в которых забил 1 гол.

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В статье: ФК Львов ЛНЗ (Черкассы) Назарий Ныч
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Источник:
ЛНЗ

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