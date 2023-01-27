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"Я сразу согласился". Кныш объяснил, почему решил перейти в Карпаты
Все решил один звонок
Фото: fckarpaty.org.ua
Новичок "Карпат" Даниил Кныш прокомментировал свой переход во львовский клуб. Напомним, "зелено-белые" арендовали полузащитника "Металлиста" с опцией выкупа.
"Я очень рад присоединиться к карпатовской семье, хочу помочь команде достичь всех поставленных целей. Мне позвонил по телефону Андрей Тлумак и сделал предложение перейти в "Карпаты". Этот вариант мне понравился, поэтому я сразу согласился. Знаю многих карпатовских ребят. С некоторыми футболистами играл раньше, кого-то знаю заочно, например, с Владом Приймаком мы пересекались в академии киевского "Динамо".
Львов – отличный город. Я даже когда-то здесь жил в течение определенного времени, а также часто приезжал гулять, поэтому от Львова у меня только положительные впечатления.
Удобно ли будет играть латералем? В закарпатском "Минае", когда тренером был Василий Кобин, я действовал на позиции левого латераля. И справа тоже играл, поэтому эта позиция для меня не будет новой. Никаких проблем с адаптацией не будет", — цитирует хавбека официальный сайт "Карпат".
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