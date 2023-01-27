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Из-за войны не успел дебютировать. ЛНЗ оформил переход полузащитника
Попытка №2
Фото: fc-lnz
Черкасский "ЛНЗ" на своем официальном сайте объявил о подписании атакующего полузащитника Ильи Коваленко. Сроки соглашения с 32-летним футболистом не разглашаются.
В новой команде он будет играть под 13-м номером.
Отметим, что черкащане подписали Коваленко еще год назад, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину так и не сыграл ни одного поединка на официальном уровне. Почти год футболист провел за границей - сначала в литовском клубе "Экранас", а затем в казахстанском "Акжайыке".
В Украине он известен по выступлениям за "Ингулец", "Десну", "Сумы", "Оболонь" и другие.
"ЛНЗ" по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в группе А Второй лиги.
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