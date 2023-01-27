Из-за войны не успел дебютировать. ЛНЗ оформил переход полузащитника

Черкасский "ЛНЗ" на своем официальном сайте объявил о подписании атакующего полузащитника Ильи Коваленко. Сроки соглашения с 32-летним футболистом не разглашаются.

В новой команде он будет играть под 13-м номером.

Отметим, что черкащане подписали Коваленко еще год назад, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину так и не сыграл ни одного поединка на официальном уровне. Почти год футболист провел за границей - сначала в литовском клубе "Экранас", а затем в казахстанском "Акжайыке".

В Украине он известен по выступлениям за "Ингулец", "Десну", "Сумы", "Оболонь" и другие.

"ЛНЗ" по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в группе А Второй лиги.