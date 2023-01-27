  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Из-за войны не успел дебютировать. ЛНЗ оформил переход полузащитника
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Из-за войны не успел дебютировать. ЛНЗ оформил переход полузащитника

Первая лига
(1 голосов)

Попытка №2

Из-за войны не успел дебютировать. ЛНЗ оформил переход полузащитника

Фото: fc-lnz

Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" на своем официальном сайте объявил о подписании атакующего полузащитника Ильи Коваленко. Сроки соглашения с 32-летним футболистом не разглашаются.

В новой команде он будет играть под 13-м номером.

Отметим, что черкащане подписали Коваленко еще год назад, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину так и не сыграл ни одного поединка на официальном уровне. Почти год футболист провел за границей - сначала в литовском клубе "Экранас", а затем в казахстанском "Акжайыке".

В Украине он известен по выступлениям за "Ингулец", "Десну", "Сумы", "Оболонь" и другие.

"ЛНЗ" по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в группе А Второй лиги.

Читайте такжеЭкс-форвард Львова перешел в перволиговский ЛНЗ
По теме
yellow-arrow
"Я сразу согласился". Кныш объяснил, почему решил перейти в Карпаты
yellow-arrow
Экс-форвард Львова перешел в перволиговский ЛНЗ
yellow-arrow
Карпаты объявили об аренде полузащитника Металлиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илья Коваленко ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fc-lnz.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде