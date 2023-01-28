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ЛНЗ расторг контракты с двумя полузащитниками
Сторчоус и Ляшенко покинули черкасский клуб
Фото: meta-ratings.com.ua
Черкасский "ЛНЗ", который выступает в Первой лиге Украины, продолжает проводить кадровую чистку составе.
Команда рассталась с двумя полузащитниками - команду покинули Андрей Сторчоус и Андрей Ляшенко. Об этом сообщает клубная пресс-служба в своем instagram-аккаунте.
Сторчоус выступал за черкасский клуб с с 2020 года. В первой части сезона футболист провел 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Ляшенко перебрался в "ЛНЗ" летом 2022 года из луцкой "Волыни". В осенней части сезона полузащитник сыграл 13 поединков, отличившись голевой передачей.
Напомним, в зимнее межсезонье "ЛНЗ" пополнилось Виталием Бойко, Назарием Сычом и Ильей Коваленко.
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