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ЛНЗ расторг контракты с двумя полузащитниками

Первая лига
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Сторчоус и Ляшенко покинули черкасский клуб

ЛНЗ расторг контракты с двумя полузащитниками

Фото: meta-ratings.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Черкасский "ЛНЗ", который выступает в Первой лиге Украины, продолжает проводить кадровую чистку составе.

Команда рассталась с двумя полузащитниками - команду покинули Андрей Сторчоус и Андрей Ляшенко. Об этом сообщает клубная пресс-служба в своем instagram-аккаунте.

Сторчоус выступал за черкасский клуб с с 2020 года. В первой части сезона футболист провел 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ляшенко перебрался в "ЛНЗ" летом 2022 года из луцкой "Волыни". В осенней части сезона полузащитник сыграл 13 поединков, отличившись голевой передачей.

Напомним, в зимнее межсезонье "ЛНЗ" пополнилось Виталием Бойко, Назарием Сычом и Ильей Коваленко.

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В статье: Андрей Сторчоус Андрей Ляшенко
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