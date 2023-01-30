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Экс-игрок сборной Украины возглавит Горняк-Спорт

Первая лига
(1 голосов)

Стал известен новый тренер коллектива из Горишних Плавней

Экс-игрок сборной Украины возглавит Горняк-Спорт

Фото: Сергій Дірявка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Горняк-Спорт" вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона.

По нашей информации, новым главным тренером коллектива из Горишних Плавней стал 51-летний специалист Сергей Дирявка. В активе экс-защитника девять матчей за национальную сборную Украины. Дирявка известен по работе ассистентом главного тренера "Ворсклы" в период с 2008 по 2012 годы. В качестве главного тренера он возглавлял "Сталь". С июля 2017 года тренер работал в "Днепре-1". Ожидается, что о назначении Дирявки станет известно уже сегодня.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Горняк-Спорт" завершил на последнем месте в восточной группе VBET UA Первая.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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