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Экс-игрок сборной Украины возглавит Горняк-Спорт
Стал известен новый тренер коллектива из Горишних Плавней
Фото: Сергій Дірявка
"Горняк-Спорт" вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона.
По нашей информации, новым главным тренером коллектива из Горишних Плавней стал 51-летний специалист Сергей Дирявка. В активе экс-защитника девять матчей за национальную сборную Украины. Дирявка известен по работе ассистентом главного тренера "Ворсклы" в период с 2008 по 2012 годы. В качестве главного тренера он возглавлял "Сталь". С июля 2017 года тренер работал в "Днепре-1". Ожидается, что о назначении Дирявки станет известно уже сегодня.
Напомним, что осеннюю часть сезона "Горняк-Спорт" завершил на последнем месте в восточной группе VBET UA Первая.
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