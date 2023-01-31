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Стал известен календарь Зимнего Кубка ПФЛ

Первая лига
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Турнир стартует 5 февраля

Стал известен календарь Зимнего Кубка ПФЛ

Фото: Google

Новина українською

Открытый зимний Кубок ПФЛ стартует 5 февраля. В нем, кроме профессиональных клубов - "Кременя", "Чайки" и двух "Нив" - бузовской и винницкой, — примет участие еще и квартет аматоров. Соревования пройдут в один круг (7 туров) и финишируют 18 марта.

Календарь турнира выглядит следующим образом:

Стал известен календарь Зимнего Кубка ПФЛ - изображение 1
Фото: Footboom
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В статье: ПФЛ
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Источник:
Footboom

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