Первая лига
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Стал известен календарь Зимнего Кубка ПФЛ
Турнир стартует 5 февраля
Фото: Google
Открытый зимний Кубок ПФЛ стартует 5 февраля. В нем, кроме профессиональных клубов - "Кременя", "Чайки" и двух "Нив" - бузовской и винницкой, — примет участие еще и квартет аматоров. Соревования пройдут в один круг (7 туров) и финишируют 18 марта.
Календарь турнира выглядит следующим образом:
Фото: Footboom
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Источник:Footboom
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