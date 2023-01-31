Стал известен календарь Зимнего Кубка ПФЛ

Открытый зимний Кубок ПФЛ стартует 5 февраля. В нем, кроме профессиональных клубов - "Кременя", "Чайки" и двух "Нив" - бузовской и винницкой, — примет участие еще и квартет аматоров. Соревования пройдут в один круг (7 туров) и финишируют 18 марта.

Календарь турнира выглядит следующим образом:

Фото: Footboom