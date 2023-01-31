Полесье - Насаф: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Представитель Узбекистана – регулярный соперник для украинских клубов. В 2020-м он уже играл с "Ворсклой" и "Колосом", а сейчас его ждет противостояние с одним из лидеров Первой лиги. "Насаф" завершил предыдущий чемпионат своей страны третьим, потому в новом футбольном сезоне будет играть в квалификации Лиги чемпионов АФК.

Контрольный матч

31 января. Начало в 15:00

"Полесье" (Житомир, Украина) - "Насаф" (Карши, Узбекистан)