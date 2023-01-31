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Полесье - Насаф: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Новый спарринг подопечных Юрия Калитвинцева

Полесье - Насаф: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Полісся / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Представитель Узбекистана – регулярный соперник для украинских клубов. В 2020-м он уже играл с "Ворсклой" и "Колосом", а сейчас его ждет противостояние с одним из лидеров Первой лиги. "Насаф" завершил предыдущий чемпионат своей страны третьим, потому в новом футбольном сезоне будет играть в квалификации Лиги чемпионов АФК.

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Контрольный матч
31 января. Начало в 15:00
"Полесье" (Житомир, Украина) - "Насаф" (Карши, Узбекистан)

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В статье: Полесье (Житомир)
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