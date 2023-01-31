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Полесье - Насаф: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новый спарринг подопечных Юрия Калитвинцева
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
Представитель Узбекистана – регулярный соперник для украинских клубов. В 2020-м он уже играл с "Ворсклой" и "Колосом", а сейчас его ждет противостояние с одним из лидеров Первой лиги. "Насаф" завершил предыдущий чемпионат своей страны третьим, потому в новом футбольном сезоне будет играть в квалификации Лиги чемпионов АФК.
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Контрольный матч
31 января. Начало в 15:00
"Полесье" (Житомир, Украина) - "Насаф" (Карши, Узбекистан)
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