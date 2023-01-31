Полесье с шикарным голом Грицука играет вничью с Насафом

Подопечные Юрия Калинцева продолжают свои турецкие сборы. "Полесье" сегодня сыграло контрольный матч против представителя Чемпионата Узбекистана "Насафа". Насаф завершил предыдущий чемпионат своей страны третий, поэтому в новом футбольном сезоне он сыграет квалификацию Лиги чемпионов АФК.

Казалось, что первая половина закончится без голов. Тем не менее, украинцы все еще смогли забить до перерыва. Василий Грицук решился на удар из -за пределов штрафной и попал в верхний угол ворот. Шикарный удар на исполнение от Василия - 1:0. З таким счетом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме футболисты "Насафа" прибавили в активности и добились своего на 78-й минуте. Защита украинской команды провалилася, а Сидиков реализовал выход один на один - 1:1. В итоге, игра завершилась вничью.

Контрольный матч

"Полесье" - "Насаф" 1:1

Голы: Грицук (39) - Сидидков (78)

"Полесье" (стартовый состав): Кудрик - Гитченко, Нестеров, Шаповалов, Чередниченко, Огиря, Крушинский, Грицук, Андрущенко, Козак, Будковский