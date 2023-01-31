ЛНЗ подписал экс-вингера Вереса

Перволиговский ЛНЗ объявил о подписании контракта с вингером Сергеем Шестаковым.

Хавбек последние два сезона выступал за "Верес" и покинул команду зимой на правах свободного агента.

Игрок уже провел первый спарринг в составе ЛНЗ стрийской "Скалы 1911".

Отметим, что в нынешнем сезоне Шестаков выпал из стартового состава "Вереса" и провел 10 матчей в УПЛ (забил 2 гола), из которых только в трех поединках выходил в старте.

Напомним, что по итогам осенней части сезона ЛНЗ пробился в группу Первой лиги, которая будет бороться за выход в УПЛ.