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ЛНЗ подписал экс-вингера Вереса

Первая лига
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Черкасский клуб серьезно усиливается под вторую часть сезона

ЛНЗ подписал экс-вингера Вереса

fc-lnz.com

Новина українською

Перволиговский ЛНЗ объявил о подписании контракта с вингером Сергеем Шестаковым.

Хавбек последние два сезона выступал за "Верес" и покинул команду зимой на правах свободного агента.

Игрок уже провел первый спарринг в составе ЛНЗ стрийской "Скалы 1911".

Отметим, что в нынешнем сезоне Шестаков выпал из стартового состава "Вереса" и провел 10 матчей в УПЛ (забил 2 гола), из которых только в трех поединках выходил в старте.

Напомним, что по итогам осенней части сезона ЛНЗ пробился в группу Первой лиги, которая будет бороться за выход в УПЛ.

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В статье: Сергей Шестаков ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ

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