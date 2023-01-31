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ЛНЗ подписал экс-вингера Вереса
Черкасский клуб серьезно усиливается под вторую часть сезона
fc-lnz.com
Перволиговский
Хавбек последние два сезона выступал за "Верес" и покинул команду зимой на правах свободного агента.
Игрок уже провел первый спарринг в составе ЛНЗ стрийской "Скалы 1911".
Отметим, что в нынешнем сезоне Шестаков выпал из стартового состава "Вереса" и провел 10 матчей в УПЛ (забил 2 гола), из которых только в трех поединках выходил в старте.
Напомним, что по итогам осенней части сезона ЛНЗ пробился в группу Первой лиги, которая будет бороться за выход в УПЛ.
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