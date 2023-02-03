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Экс-защитник Черноморца снова будет играть в Оболони
Трансфер состоялся на правах свободного агента
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника. Новичком команды стал Сергей Суханов.
Срок длительности контракта с 27-летним футболистом не раскрывается. Он выбрал игровой номер 55.
Суханов уже играл в составе "пивоваров" с декабря 2020 по июнь 2022. За этот период защитник сыграл в футболке "бело-зеленых" 27 матчей и забил 2 мяча в чемпионате, и провел 2 игры в Кубке Украины.
“ФК “Оболонь” – клуб, который всегда имел особое место в моем сердце. Не могу дождаться того, чтобы играть на "Оболонь Арене" перед полным стадионом и снова увидеть болельщиков! Этого очень не хватает команде!
Хочу поблагодарить руководство клуба за возвращение! Будем радовать всех болельщиков победами! Слава Силам обороны Украины! Слава Украине!”, – сказал Суханов.
Последним его клубом был "Черноморец", цвета которого он защищал с лета 2022 по январь 2023 год. В первой половине текущего сезона Сергей принял участие в одном матче. На протяжении своей карьеры он успел поиграть за "Нефтяник-Укрнефть", "Полесье" и "Горняк-Спорт".
Напомним, осеннюю часть сезона "Оболонь" завершил на втором месте в группе Б Первой лиги.
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