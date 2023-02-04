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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен календарь первых двух туров Зимнего кубка ПФЛ

Первая лига
(1 голосов)

Сегодня этот турнир дебютирует на украинских полях

Стал известен календарь первых двух туров Зимнего кубка ПФЛ

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

Профессиональная футбольная лига организовала турнир, в котором примут участие пять команд Первой и Второй лиг Украины, а также еще два коллектива не из состава ПФЛ (“Дружба” и “Окко”).

Зимний кубок стартует 4 февраля и финиширует 18 марта. Формат состязания предполагает один круг, домашняя команда определяется администрацией ПФЛ.

Турнир создан для того, чтобы команды могли подготовиться к весенней части чемпионата Украины. Он будет производиться впервые. Призеров после соревнования ожидают награды в виде кубков и медалей.

Открытый зимний кубок Профессиональной футбольной лиги Украины

1 тур

4 февраля

Левый берег – Чайка

5 февраля

Дружба – Нива Бузовая

Нива Винница – Окко

*Кремень пропускает этот тур

2 тур

11 февраля 2023 г. (базовый день)

Дружба – Левый берег

Чайка – Кремень

Нива Бузова – Окко

*Нива Винница пропускает тур

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Источник:
ПФЛ

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