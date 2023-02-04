Стал известен календарь первых двух туров Зимнего кубка ПФЛ

Профессиональная футбольная лига организовала турнир, в котором примут участие пять команд Первой и Второй лиг Украины, а также еще два коллектива не из состава ПФЛ (“Дружба” и “Окко”).

Зимний кубок стартует 4 февраля и финиширует 18 марта. Формат состязания предполагает один круг, домашняя команда определяется администрацией ПФЛ.

Турнир создан для того, чтобы команды могли подготовиться к весенней части чемпионата Украины. Он будет производиться впервые. Призеров после соревнования ожидают награды в виде кубков и медалей.

Открытый зимний кубок Профессиональной футбольной лиги Украины

1 тур

4 февраля

Левый берег – Чайка

5 февраля

Дружба – Нива Бузовая

Нива Винница – Окко

*Кремень пропускает этот тур

2 тур

11 февраля 2023 г. (базовый день)

Дружба – Левый берег

Чайка – Кремень

Нива Бузова – Окко

*Нива Винница пропускает тур