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Стал известен календарь первых двух туров Зимнего кубка ПФЛ
Сегодня этот турнир дебютирует на украинских полях
фото - ФК Металіст 1925
Профессиональная футбольная лига организовала турнир, в котором примут участие пять команд Первой и Второй лиг Украины, а также еще два коллектива не из состава ПФЛ (“Дружба” и “Окко”).
Зимний кубок стартует 4 февраля и финиширует 18 марта. Формат состязания предполагает один круг, домашняя команда определяется администрацией ПФЛ.
Турнир создан для того, чтобы команды могли подготовиться к весенней части чемпионата Украины. Он будет производиться впервые. Призеров после соревнования ожидают награды в виде кубков и медалей.
Открытый зимний кубок Профессиональной футбольной лиги Украины
1 тур
4 февраля
Левый берег – Чайка
5 февраля
Дружба – Нива Бузовая
Нива Винница – Окко
*Кремень пропускает этот тур
2 тур
11 февраля 2023 г. (базовый день)
Дружба – Левый берег
Чайка – Кремень
Нива Бузова – Окко
*Нива Винница пропускает тур
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