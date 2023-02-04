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Ныч принес победу ЛНЗ над Юностью в контрольном матче

Первая лига
(1 голосов)

Команда Ковпака на классе переиграла соперника

Ныч принес победу ЛНЗ над Юностью в контрольном матче

Фото: ФК ЛНЗ

UA-Футбол
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Черкасский "ЛНЗ" продолжает подготовку ко второй части сезона в Первой Лиге. Команда Александра Ковпака находится на сборах в Винниках, где провела второй контрольный матч.

Черкасские футболисты встречались с клубом "Юность", который выступает в чемпионате аматорских клубов. Счет в матче уже на второй минуте открыл бывший форвард ПФК "Львов" - Назарий Ныч, который перешел в "ЛНЗ" в зимнее трансферное окно.

Во второй половине встречи футболисты Александра Ковпака продолжали контролировать ход матча, раз за разом создавая голевые моменты у ворот соперника. Однако, удвоить свое преимущество черкасские футболисты смогли лишь в концовке встречи - голом с пенальти отметился полузащитник Денис Долинский.

Видео голов и обзор матча "ЛНЗ" - "Юность":

Напомним, следующий контрольный матч "ЛНЗ" сыграет против киевской "Оболони". Встреча запланирована на 14 февраля.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы)
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