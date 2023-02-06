  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. СМИ: Полесье хочет купить у Шахтера Тотовицкого, Андриевского и Супряги в Житомире не будет
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Полесье хочет купить у Шахтера Тотовицкого, Андриевского и Супряги в Житомире не будет

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

У президента житомирского клуба амбициозные планы

СМИ: Полесье хочет купить у Шахтера Тотовицкого, Андриевского и Супряги в Житомире не будет

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Полесье" проявляет активный интерес к хавбеку "Шахтера" Андрею Тотовицкому, сообщает ТаТоТаке. Житомирский клуб сразу хочет выкупить его контракт у "горняков".

В то же время, истчоник опровергает информацию о якобы интересе "Полесья" к игрокам "Динамо" Александру Андриевскому и Владиславу Супряге.

Читайте такжеСупряга может стать игроком Полесья – Источник

Андриевский если и перейдет в другую команду, то она будет из УПЛ, а Супряга пока что не планирует покидать киевский клуб и попробует в весенней части сезона побороться за стартовый состав.

Также источник пишет о том, что президент клуба Геннадий Буткевич собирается повторить достижения "Александрии" и "Колоса", которые попали в еврокубки в первый же сезон после выхода в УПЛ.

Бюджет "Полесья" в Премьер-лиге будет минимум 4-м по размеру по сравнению с другими клубами.

Напомним, что "Полесье" в весенней части сезона будет бороться за выход в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Агент Супряги опроверг переход игрока в Полесье
yellow-arrow
Ныч принес победу ЛНЗ над Юностью в контрольном матче
yellow-arrow
Стал известен календарь первых двух туров Зимнего кубка ПФЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Тотовицкий Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Андриевский Полесье (Житомир) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Полiccя (Житомир)
06.02.2023 в 23:44
Було б круто якби ЦС передали у власність Буткевичу. Він би зробив з нього цукерочку . А так й надалі самі "чесні" чиновники будуть відмивати бабло мільйонами. видаючи косметичний ремонт за реконструкцію.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде