СМИ: Полесье хочет купить у Шахтера Тотовицкого, Андриевского и Супряги в Житомире не будет

" Полесье " проявляет активный интерес к хавбеку "Шахтера" Андрею Тотовицкому, сообщает ТаТоТаке. Житомирский клуб сразу хочет выкупить его контракт у "горняков".

В то же время, истчоник опровергает информацию о якобы интересе "Полесья" к игрокам "Динамо" Александру Андриевскому и Владиславу Супряге.

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Андриевский если и перейдет в другую команду, то она будет из УПЛ, а Супряга пока что не планирует покидать киевский клуб и попробует в весенней части сезона побороться за стартовый состав.

Также источник пишет о том, что президент клуба Геннадий Буткевич собирается повторить достижения "Александрии" и "Колоса", которые попали в еврокубки в первый же сезон после выхода в УПЛ.

Бюджет "Полесья" в Премьер-лиге будет минимум 4-м по размеру по сравнению с другими клубами.

Напомним, что "Полесье" в весенней части сезона будет бороться за выход в УПЛ.