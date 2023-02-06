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СМИ: Полесье хочет купить у Шахтера Тотовицкого, Андриевского и Супряги в Житомире не будет
У президента житомирского клуба амбициозные планы
Фото: ФК Шахтер
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В то же время, истчоник опровергает информацию о якобы интересе "Полесья" к игрокам "Динамо" Александру Андриевскому и Владиславу Супряге.
Андриевский если и перейдет в другую команду, то она будет из УПЛ, а Супряга пока что не планирует покидать киевский клуб и попробует в весенней части сезона побороться за стартовый состав.
Также источник пишет о том, что президент клуба Геннадий Буткевич собирается повторить достижения "Александрии" и "Колоса", которые попали в еврокубки в первый же сезон после выхода в УПЛ.
Бюджет "Полесья" в Премьер-лиге будет минимум 4-м по размеру по сравнению с другими клубами.
Напомним, что "Полесье" в весенней части сезона будет бороться за выход в УПЛ.
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