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ЛНЗ убедительно обыграл молодежную команду Львова в спарринге
Черкасская команда забила три безответных гола во втором тайме
Черкасский "ЛНЗ" продолжает готовится к весенней части сезона Первой лиги Украины, где подопечным Александра Ковпака предстоит бороться за выход в УПЛ.
Сегодня, 11 февраля, футболисты черкасского клуба провели очередной контрольный матч на сборах в Винниках. Соперником "ЛНЗ" стала молодежная команда ПФК "Львов".
В первом тайме игра была под полным контролем команды Ковпака, однако, выйти вперед им никак не удавалось - банальные навесы на Назария Ныча не заканчивались ничем опасным у ворот "Львова".
Во второй половине игры футболисты "ЛНЗ" сумели забить три безответных гола в ворота своих оппонентов. Голы на счету Владислава Нехтия, Ярослава Галенко и Владислава Хамелюка.
Контрольный матч. Винники.
"ЛНЗ" - ПФК "Львов" (U-19)
Голы: Нехтий, 55, Галенко, 74, Хамелюк, 86.
Напомним, в прошлом контрольном матче
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