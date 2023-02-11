ЛНЗ убедительно обыграл молодежную команду Львова в спарринге

Черкасский "ЛНЗ" продолжает готовится к весенней части сезона Первой лиги Украины, где подопечным Александра Ковпака предстоит бороться за выход в УПЛ.

Сегодня, 11 февраля, футболисты черкасского клуба провели очередной контрольный матч на сборах в Винниках. Соперником "ЛНЗ" стала молодежная команда ПФК "Львов".

В первом тайме игра была под полным контролем команды Ковпака, однако, выйти вперед им никак не удавалось - банальные навесы на Назария Ныча не заканчивались ничем опасным у ворот "Львова".

Во второй половине игры футболисты "ЛНЗ" сумели забить три безответных гола в ворота своих оппонентов. Голы на счету Владислава Нехтия, Ярослава Галенко и Владислава Хамелюка.

Контрольный матч. Винники.

"ЛНЗ" - ПФК "Львов" (U-19)

Голы: Нехтий, 55, Галенко, 74, Хамелюк, 86.