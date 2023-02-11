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ЛНЗ убедительно обыграл молодежную команду Львова в спарринге

Первая лига
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Черкасская команда забила три безответных гола во втором тайме

ЛНЗ убедительно обыграл молодежную команду Львова в спарринге

UA-Футбол
Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" продолжает готовится к весенней части сезона Первой лиги Украины, где подопечным Александра Ковпака предстоит бороться за выход в УПЛ.

Сегодня, 11 февраля, футболисты черкасского клуба провели очередной контрольный матч на сборах в Винниках. Соперником "ЛНЗ" стала молодежная команда ПФК "Львов".

В первом тайме игра была под полным контролем команды Ковпака, однако, выйти вперед им никак не удавалось - банальные навесы на Назария Ныча не заканчивались ничем опасным у ворот "Львова".

Во второй половине игры футболисты "ЛНЗ" сумели забить три безответных гола в ворота своих оппонентов. Голы на счету Владислава Нехтия, Ярослава Галенко и Владислава Хамелюка.

Контрольный матч. Винники.

"ЛНЗ" - ПФК "Львов" (U-19)

Голы: Нехтий, 55, Галенко, 74, Хамелюк, 86.

Напомним, в прошлом контрольном матче "ЛНЗ" обыграло "Юность" из львовской области, благодаря голам Ныча и Долинского.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы)
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