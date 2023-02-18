Полесье - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup

Сегодня состоится заключительный матч зимнего турнира Winter Cup между "Полесьем" и "Ворсклой". Важность этой игры переоценить сложно. У полтавчан пять очков в активе, а у житомирского коллектива – четыре. Победитель поединка выигрывает трофей. В случае ничьей все решится в серии пенальти.

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube. Начало в 18:30.