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Полесье - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup

Первая лига
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Решающая игра Winter Cup

Полесье - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Winter Cup

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоится заключительный матч зимнего турнира Winter Cup между "Полесьем" и "Ворсклой". Важность этой игры переоценить сложно. У полтавчан пять очков в активе, а у житомирского коллектива – четыре. Победитель поединка выигрывает трофей. В случае ничьей все решится в серии пенальти.

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube. Начало в 18:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Полесье (Житомир)
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