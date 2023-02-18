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Полесье в серии пенальти уступает Ворскле. Полтавчане выиграют Winter Cup
Решающая игра на Winter Cup
Фото: ФК Полісся
В противостоянии между "Ворсклой" и "Полесьем" определялся победитель зимнего турнира Winter Cup. Перед матчем преимущество было у полтавчан, ведь они на один зачетный пункт опережали представителя Первой лиги. Напомним, что в случае ничьи в основное время сразу пробиваются пенальти.
Судьбу первого тайма решил эпизод, произошедший в дебюте противостояния. После подачи Янакова с углового отличился Кисленко, который сегодня заменял Будковского – 0:1. Таким образом, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом подопечных Калитвинцева.
В начале второй половины встречи полтавчане сравняли счет. Сефери реализовал выход один на один – 1:1. Однако, подопечные Скрипника радовались не долго. Первая акцентированная атака "Полесья" во втором тайме завершилась голом. Мяч после удара Крушинского с рикошетом от Чеснакова залетел в ворота – 1:2. Представитель УПЛ смог отыграться второй раз подряд благодаря точному удару Фелипе - 2:2. Основное время матча завершилось вничью
В серии пенальти победу праздновали полтавчане – 5:4. Исенко парировал удар Гитченко. Таким образом, "Ворскла" побеждает на Winter Cup.
Winter Cup 2023
"Ворсскла" (Полтава) - "Полесье" (Житомир) 2:2 (5:4 - по пенальти)
Голы: Сефери (49), Фелипе (74) - Кисленко (11), Чеснаков (61, автогол)
"Полесье" (стартовый состав): Поспелов – Морговский, Шаповал, Гитченко, Морозко – Крушинский, Кушниренко – Янаков, Грицук, Шастал – Кисленко
"Ворскла" (стартовый состав): Исенко – Кравец, Чеснаков, Рамирес, Пердута – Юрченко, Павлюк – Сефери, Фелипе, Степанюк – Лопес
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