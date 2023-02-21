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Предлагают лучшие условия по личному контракту. Полесье может перехватить у Александрии форварда Шахтера

Первая лига
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С горожанами Андрей Кулаков так и не договорился

Предлагают лучшие условия по личному контракту. Полесье может перехватить у Александрии форварда Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Житомирское "Полесье" поборется за форварда "Шахтера" Андрея Кулакова. Такую информацию дает комментатор и журналист Виктор Вацко.

Ранее основным претендентом на 23-летнего игрока считалась "Александрия", но клуб не смог договориться с футболистом по условиям личного контракта.

В то же время, "Полесье" сейчас предложило форварду лучшие условия.

Напомним, что в весенней части сезона Кулаков не сыграл за "Шахтер" ни одного матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Полесье (Житомир) Андрей Кулаков
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Источник:
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