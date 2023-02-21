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Предлагают лучшие условия по личному контракту. Полесье может перехватить у Александрии форварда Шахтера
С горожанами Андрей Кулаков так и не договорился
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Житомирское "
Ранее основным претендентом на 23-летнего игрока считалась "Александрия", но клуб не смог договориться с футболистом по условиям личного контракта.
В то же время, "Полесье" сейчас предложило форварду лучшие условия.
Напомним, что в весенней части сезона Кулаков не сыграл за "Шахтер" ни одного матча.
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Источник:Вацко Live
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