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Оболонь подписала 17-летнего голкипера

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Ранее он не играл на профессиональном уровне

Оболонь подписала 17-летнего голкипера

Фото: Instagram

Новина українською

"Оболонь" объявила о подписании голкипера. Новичком команды стал Максим Борисюк. 17-летний вратарь будет выступать за "пивоваров" под 12-м номером.

Срок соглашения не разглашается.

Борисюк - воспитанник киевской СДЮСШ "Смена". Ранее он не играл на профессиональном уровне.

"Очень рад стать частицей ФК "Оболонь". Хотел бы поблагодарить всех за предоставленную возможность почувствовать профессиональный футбол изнутри. Надеюсь помочь клубу в достижении поставленных целей.

Также хотел бы поблагодарить наших защитников и защитниц за возможность играть в футбол, Слава Украине! Слава Силам обороны Украины!", – прокомментировал Борисюк подписание контракта.

"Оболонь" заняла второе место в группе Б Первой лиги.

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В статье: Оболонь (Киев)
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