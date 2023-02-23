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Президент ПФЛ: Все клубы готовятся к возобновлению сезона, отказников нет
Потенциальные новички проходят аттестацию
Фото: dynamo.kiev.ua
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о подготовке команд к весенней части сезона:
– Вы общаетесь с руководителями клубов. Какая сегодня ситуация? Все ли команды готовятся к возобновлению сезона?
– В настоящее время – все. Отказников нет. Конечно, есть клубы, испытывающие трудности, однако надеемся, они их преодолеют.
– Заявительная кампания стартовала. Как она проходит?
– Согласно графику. Мы перешли на режим "онлайн", поэтому менеджерам клубов теперь не обязательно ехать в столицу, чтобы оформить заявку своих команд. Некоторым клубам, не скрою, идем навстречу, если просят отсрочить заявку на день-другой. Это не проблема.
– Сейчас в первой лиге есть 16 клубов и во второй - 10. Работаете ли над увеличением количества участников с нового сезона? Кто готов вернуться в число профессионалов?
– Сразу отмечу, что есть 26 команд, а клубов - 24. Потому что "Кремень" и "Металлург" представлены двумя коллективами. Со своей стороны ПФЛ делает и будет делать все, чтобы максимально поддерживать нашу большую семью. Под этим словом я подразумеваю наши клубы. Впервые во времена независимости ПФЛ получила титульного спонсора, также впервые клубы не платят за арбитраж, есть технический спонсор, соревнования освещаются на YouTube. То есть, мы не стоим на месте, шаг за шагом идем вперед.
Наша задача – сделать качественный продукт, которым будут гордиться все. Понимаю, что сейчас об этом говорить не время, однако верю, что когда закончится война, мы будем идти к нашей цели вместе с клубами.
Относительно потенциальных новичков, то уже проходят аттестацию "Левый берег", "Подолье", "Агробизнес", "Виктория", некоторые любительские коллективы. Пока не готов сказать, сколько команд заявится на сезон 2023/34, однако верю, что их будет гораздо больше, чем сегодня.
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