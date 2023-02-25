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Президент Полесья: У клуба частная форма собственности
Больше он не принадлежит государству
Фото: ФК Полісся
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал, как приобрел клуб:
“ – Вышло так, что когда ковbд накрыл Украину и весь Земной шар, был сбор бизнесменов в Администрации президента. Мне тогда поручили Житомирскую область. Я помогал врачам, больницам, людям, спорту, в частности футболу.
Ходил на футбол, смотрел. Помогаю, а они проиграют. А житомиряне любят футбол, приходят с детьми, семьями. Немного досадно было.
Клуб находился в коммунальной собственности. Я подошел к мэру и говорю: "Ну что же так?". Он ответил: "Надо было бы больше, если честно". Я подумал, что раз больше, то я уже сам хочу управлять процессом. Так и пошло, полтора года уже занимаюсь клубом.
– Какая сейчас форма собственности у "Полесья"?
– Частная”, - сказал Буткевич.
Летом 2021-го стало известно, что "Полесье" было приобретено BGV Group Management.
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