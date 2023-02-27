"Набираем обновленный состав". В Агробизнесе подтвердили намерения вернуться в Первую лигу

Спортивный директор "Агробизнеса" Евгений Синьков подтвердил планы клуба о возвращении в Первую лигу со следующего сезона.

– Евгений Васильевич, СМИ сообщили, что ваш клуб в числе тех нескольких, которые приостановили выступления, но готовятся вернуться в Первую лигу с сезона 2023/24. Подтвердите информацию?

– Да, эта информация соответствует действительности.

– На какой стадии прохождения процедуры аттестации? Какой параметр сдаете?

– До 28 числа нужно сдать параметры по инфраструктуре клуба. В целом работа проходит конструктивно, наш клуб не является дебютантом соревнований, поэтому четко выполняет требования по лицензированию.

– По клубу понятно. А как насчет команды? В каком виде сейчас "Агробизнес"?

– Главный тренер есть, это Александр Чижевский, есть тренер вратарей, массажист-врач, врач. Штаб весь есть кроме помощника главного тренера.

– А состав? Есть ли сейчас игроки на контракте?

– Мы набираем обновленный состав – уже есть определенные наработки, и ближе к началу нового сезона, конечно, всех представим и представим. Проходим аттестацию и параллельно будем заниматься комплектацией команды. У нас заявка первого июля, потому время еще есть.

– Известно, что сотрудники вашего клуба защищают родину. Как их дела или со всеми все в порядке?

– Да, основатель "Агробизнеса" Олег Михайлович Собуцкий и практически весь тренерский штаб команды и администрации клуба, кроме меня, так как я пожилой уже человек, находятся на войне. 11 представителей нашего клуба на фронте и помогают защищать нашу Родину, – рассказал Синьков.