Изменения в тренерском штабе Мариуполя, хавбек Скорука завершил карьеру. Чем жили клубы Первой лиги в феврале

Рассказываем все самые интересные новости последнего месяца зимы из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить.

"Мариуполь"

В конце февраля команда приступила к подготовке к весенней части чемпионата. Сборы будут поделены на два этапа: первый пройдет в режиме тренировок два раза в день и завершится двусторонней игрой, а уже на втором больше времени будет уделено спаррингам. Сейчас в тренировках акцент тренерским штабом сделан на тактике, на выходе из обороны в атаку. Также произошли изменения в тренерском штабе. Новым тренером вратарей стал известный в прошлом голкипер Игорь Шуховцев.

"Буковина"

Черновицкий коллектив проводит тренировки в недельном втягивающем цикле. "Буковина" в контрольном матче сенсационно обыграла "ЛНЗ" – 1:0. С 28 февраля по 11 марта в Черновцах состоится благотворительный турнир в поддержку ВСУ, после чего "Буковина" сыграет еще несколько спаррингов. Официальных сообщений о трансферах пока нет. По словам Андрея Мельничука, будут точечные усиления некоторых позиций.

"Диназ"

Вышгородский коллектив начал второй тренировочный сбор. Команда готовится на искусственном поле стадиона "Энергетик". В распоряжении Александра Головко есть более 20 футболистов, в том числе несколько потенциальных новичков. Известно, что в марте "Диназ" сыграет спарринги с "ЛНЗ", "Эпицентром", "Оболонью". Директор "Диназа" Сергей Старенький, его заместитель Игорь Шумский и пресс-атташе Николай Коберский посетили и поддержали десантников, привезли гостинцы, небольшие презенты.

"Прикарпатье"

Коллектив из Ивано-Франковска завершил первый этап подготовки к возобновлению чемпионата. "Прикарпатье" разгромило "Агрон-ОТГ" - 6:1, а также уступило "Карпатам" (0:3) и "ЛНЗ" (1:3). Подписал контракт с клубом 21-летний Юрий Радульский, являющийся воспитанником СДЮСШОР "Прикарпатье" и выступавший за "Прикарпатье-Тепловик".

"Нива" Тернополь

Подопечные Сергея Задорожного начали полноценный тренировочный процесс с 15 февраля. Первый учебно-тренировочный сбор проходил в Тернополе и длился десять дней. На этом этапе подготовки "Нива" играла двусторонние матчи. В Винники команда отправилась 27 февраля и будет находиться на Львовщине до 11 марта включительно. За это время "желто-зеленые" проведут по меньшей мере четыре спарринга: против "Карпат", ФК "Куликов", винницкой "Нивы" и ФК "Агрон".

Первым зимним новичком "Нивы" стал 23-летний нападающий Дмитрий Галадей, ранее выступавший за любительские коллективы Тернопольщины.

"Эпицентр"

В начале февраля подопечные Сергея Нагорняка собрались в столице. Именно в Киеве пройдут два этапа подготовки "Эпицентра", а третий сбор – на западной Украине. Команда уже успела сыграть три спарринга: победа над "Штурмом" - 2:1, ничья с бузовской "Нивой" - 1:1 и ничья с "Черниговом" - 3:3. По словам Нагорняка, главной задачей в настоящее время является физическая подготовка футболистов. Известно, что новичком "Эпицентра" стал 21-летний защитник Евгений Оберман, имеющий опыт выступлений за "Мункач".

"Карпаты"

До 15 февраля команда готовилась во Львове, а после этого отправилась на второй этап подготовки – двухнедельный тренировочный сбор в Хусте. На втором сборе "Карпаты" сыграли три контрольных матча: победы над "Прикарпатием" (3:0) и "Севлюшем" (2:0), а также ничья с "Хустом" (1:0). На этом этапе подготовки в распоряжении Тлумака есть 24 футболиста.

К сожалению, без потерь не обошлось. Голкипер Александр Ильющенков получил повреждение во время тренировки. Сейчас игрок находится в больнице, где его ожидает операция.

"Полесье"

Житомирский клуб в течение февраля тренировки чередовал с участием в турнире Winter Cup. Подопечные Калитвинцева сыграли три матча и все завершились вничью в основное время (с "Вересом" - 3:3, с "Левадией" - 0:0, с "Ворсклой" - 2:2). По пенальти "Верес" и "Левадию" переиграли, а вот полтавчанам уступили и заняли второе место в турнире.

"Горняк-Спорт"

Команда под руководством Сергея Дирявки продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. Главной задачей для тренерского штаба является проверка потенциальных новичков. "Горняк-Спорт" уже сыграл ряд спаррингов - ничья с "Ворсклой" U-19 (3:3), поражения от "Стандарта" (0:2) и "Дружбы" (2:4). Также команда приняла участие в Кубке Виктора Пожечевского, но не смогла выйти из группы. Отметим, что игра с "Кремнем-2" была завершена после первого тайма из-за воздушной тревоги. Клубы приняли решение не доигрывать матч.

"Горняк-Спорт" заключил соглашение о сотрудничестве с отделением Национального олимпийского комитета Украины в городе Горишние Плавни. Это важный шаг в развитии клуба, ведь инфраструктуру можно использовать для совместных мероприятий.

"Скорук"

Команда уже завершила первый этап подготовки, длившийся десять дней. По словам Александра Степанова, на этом сборе удалось проделать всю запланированную работу. Коллектив из Томаковки сыграл три спарринга: победа над "Металлургом-2" (2:1), ничья с основной командой "Металлурга" (1:1) и разгромная победа над "Кремнем" (5:0). На втором сборе основной упор будет сделан на физическую подготовку.

Известно, что "Скорук" завершил сотрудничество с двумя игроками: по обоюдному согласию расстались с защитником Кириллом Пасечником и полузащитником Алексеем Разуваевым, решившим прекратить профессиональную карьеру. Пополнили ряды томаковцев шесть игроков: Станислав Кулиш, Илья Ходуля, Александр Мигунов, Андрей Слипухин, Владимир Здырко и Владислав Гарнага.

"Полтава"

Полтавчане тренировки чередовали с участием в Кубке Виктора Пожечевского. Подопечные Сысенко выиграли свою группу (из трех матчей два выиграли, а один сыграли вничью). Тем не менее, в полуфинале представитель Первой лиги уступил "Стандарту" – 1:2.

"Полтава" подписала 25-летнего полузащитника Павла Замуренко, игравшего в "ЛНЗ". Ранее игроком "Полтавы" стал форвард Евгений Дрозд.

"Чернигов"

Черниговский коллектив вышел из отпуска в начале февраля и первый сбор провел в родном городе. В конце февраля команда успела сыграть спарринг с "Эпицентром" - 3:3. Забивали Максим Сердюк, Владислав Школьный, а также находящийся на просмотре игрок.

Отметим, что черниговский клуб представил официальное печатное издание - первый номер журнала "Футбол Чернигов". В премьерном выпуске – новости главной команды, клубной школы и события, связанные с "Чернигов-Ареной".

"Металлург"

В середине февраля запорожцы приступили к тренировкам. Подопечные Владимира Микитина до конца месяца работали в Запорожье, а уже в начале марта отправятся на запад Украины. Команда на первом этапе подготовки успела сыграть два спарринга - против "Полтавы" и "Скорука". Матчи завершились с одинаковым счетом – 1:1.

"Металлург" подписал контракт с полузащитником Сулейманом Сейтхалиловым, игравшим за "Горняк-Спорт". Также запорожский клуб продолжил сотрудничество с хавбеком Дмитрием Крапивным.

"Кремень"

Подопечные Локтионова уже успели провести четыре сбора в зимнее межсезонье. Команда провела ряд спаррингов, в которых имела возможность проявить себя молодежь. Известно, что 20-летний защитник Даниил Сидоренко в ближайшие полгода проведет в составе "Горняка-Спорт", а 21-летний полузащитник Радион Лисняк продолжит выступления в николаевском "Васте".

"Оболонь"

Подготовка киевлян в самом разгаре. Подопечные Иващенко проводят тренировочный сбор в Винниках, где уже провели несколько спаррингов. "Оболонь" обыграла "Юность" и "Темп" – 3:1. Ранее команда уступила "ЛНЗ" – 0:3. Контракт со столичным клубом подписал 20-летний полузащитник Владислав Мухаматгалеев, который играл в молодежной команде "Александрии" (U-19).

Ранее игроками "Оболони" стали 17-летний голкипер Максим Борисюк и 27-летний защитник Сергей Суханов.

"ЛНЗ"

Черкасский коллектив в течение февраля работал в режиме тренировок два раза в день. Подопечные Ковпака проводили сборы в Винниках, на базе ФК "Рух". Лидер восточной группы Первой лиги победил "Оболонь", "Прикарпатье", а также уступил "Буковине". Игра с "Прикарпатьем" стала завершающей для "ЛНЗ" на зимних сборах и команда уже вернулась домой.

Известно, что черкащане подписали контракт с 23-летним защитником Назарием Муравским, игравшим в ФК "Львов".