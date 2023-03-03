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Карпаты сменили поставщика формы, который продолжает работать с россиянами

Первая лига
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Львовяне отказались от услуг Joma

Карпаты сменили поставщика формы, который продолжает работать с россиянами

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Львовский "Карпаты" сообщили о смене технического спонсора клуба. Вместо Joma поставлять экипировку львовянам будет компания Nike.

Решение "зелено-белых" связано с тем, что данный производитель продолжает работать на территории России и не имеет четкой позиции относительно войны в Украине. Накануне испанский бренд выпустил новую игровую форму для питерского "Зенита".

"Мы планируем получить новую форму к началу весенней части чемпионата. Поскольку, смена формы является длительным процессом, то в марте наши футболисты будут играть товарищеские матчи еще в старой форме.

Далее запланировано постепенное обновление формы и спортивной экипировки детско-юношеских команд клуба. "Карпаты" не хотят иметь никакой связи с компаниями, которые до сих пор работают на рынке страны-террориста", – сказал директор по маркетингу "Карпат" Юрий Зелик.

Напомним, что Joma является техническим спонсором национальной сборной Украины с 2017 года.

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В статье: Nike война с россией Joma Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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