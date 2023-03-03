Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты сменили поставщика формы, который продолжает работать с россиянами
Львовяне отказались от услуг Joma
Фото: ФК Карпати Львів
Львовский "Карпаты" сообщили о смене технического спонсора клуба. Вместо Joma поставлять экипировку львовянам будет компания Nike.
Решение "зелено-белых" связано с тем, что данный производитель продолжает работать на территории России и не имеет четкой позиции относительно войны в Украине. Накануне испанский бренд выпустил новую игровую форму для питерского "Зенита".
"Мы планируем получить новую форму к началу весенней части чемпионата. Поскольку, смена формы является длительным процессом, то в марте наши футболисты будут играть товарищеские матчи еще в старой форме.
Далее запланировано постепенное обновление формы и спортивной экипировки детско-юношеских команд клуба. "Карпаты" не хотят иметь никакой связи с компаниями, которые до сих пор работают на рынке страны-террориста", – сказал директор по маркетингу "Карпат" Юрий Зелик.
Напомним, что Joma является техническим спонсором национальной сборной Украины с 2017 года.
Популярное сейчас
- Фанаты Ворсклы категорически против игроков команды, выступавших в России
- Дальность лучше, чем у HIMARS. Украина начала использовать ракеты собственного производства
- ВСУ сбили в четверг самолет и вертолет армии РФ
- Карпаты объявили о подписании футболиста Днепра-1
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО