Юбилей Каплуна: постепенное развитие Горняка-Спорта, незаменимый газон и тысячи воспитанников

Шестого марта свое 70-летие празднует человек, сыгравший немаловажную роль в развитии украинского футбола. Петр Каплун – пример человека, который искренне любит футбол, а не себя в футболе.

А начиналось все достаточно банально, Петр Матвеевич прошел путь от работника Полтавского ГОКа до футбольного функционера, а затем и президента клуба. За более чем 25 лет в этой должности Каплун зарекомендовал себя с лучшей стороны – клуб никогда не стремился любой ценой повышаться в классе, уходя напролом. Развитие клуба было постепенным, становление происходило крайне осторожно и предусмотрительно.

При содействии президента и реализации Полтавского ГОКа у команды появился современный спортивный комплекс с уютным стадионом на 2500 зрителей, а за газоном ухаживают настолько профессионально, что потребности в его замене нет уже почти 35 лет. И это приятно удивляет. Особенно если вспомнить, что на месте стадиона до этого было поле ужасного качества и вагончик вместо раздевалок.

Новый футбольный газон был заложен в 1994 году, а уже через пять лет окончили строительство СК "Юность". Именно "Юность" признана одной из лучших малых арен в Украине.

Ключевая роль каждого президента – собрать коллектив единомышленников и профессионалов, которые будут развивать клуб. Петру Каплуну это удалось и именно благодаря слаженной работе всех звеньев "Горняк-Спорт" смог достичь результатов в процессе своего становления. При его руководстве в сезоне 2013/14 клуб выиграл Вторую лигу и получил право повыситься в классе. А еще через год – примерил бронозовые награды Первой лиги.

И все же, основное достижение "Горняка-Спорт" – это его социальная функция. Сейчас даже сложно назвать количество детей, прошедших детско-юношескую школу клуба из Горишних Плавней – тысячи воспитанников. Дети приглашались к занятиям футболом без каких-либо ограничений, ведь здоровое молодое поколение – это будущее страны.

Каплун в качестве президента клуба немало внимания уделял развитию детей и речь шла не о футбольных мастерах, а о формировании через детскую школу здоровых и крепких юношей, украшения нашей Украины.

Петр Матвеевич во время празднования 20-летия ПФЛ Украины получил награду "За личный вклад". Это признание вполне заслужено, ведь именно Каплун стоял у истоков ПФЛ и делал все, чтобы вывести наш футбол на новый уровень. По его инициативе было введено немало изменений в различные регламенты соревнований, которые пошли на пользу украинскому футболу.

Также ПФЛ наградила Каплуна Золотой наградой за особый вклад в развитие профессионального футбола Украины.

И сегодня у почетного президента "Горняка-Спорта" Каплуна День рождения. В этот праздничный день ему точно все пожелают всегда оставаться таким же бодрым и жизнерадостным, так же верить в свой успех и не терять оптимизма.