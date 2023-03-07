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Первые новички. Кремень объявил о подписании двух игроков
Голкипер и нападающий
Фото: fckremen.com.ua
Перволиговый "Кремень" объявил о подписании первых игроков в зимнее межсезонье. Новичками команды стали вратарь Алексей Слуцкий и нападающий Мирослав Трофимюк.
Контракты обоих футболистов рассчитаны на два года.
20-летний Слуцкий - воспитанник академии киевского "Динамо". Выступал за клубы: "Динамо" U-19 (0 игр), "Ворскла" U-19/U-21 (12 игр), "Оболонь" (0 игр). Выступать за "Кремень" будет под номером 57.
21-летний Трофимюк является воспитанником академии днепровского "Днепра-1". Выступал за клубы: "Шахтер" U-19 (5 игр, 2 гола), "Мариуполь" U-19/U-21/ (29 игр, 12 голов). В "Кремне" он будет играть под номером 7.
"Кремень" завершил осеннюю часть сезона на 3-м месте в группе В Первой лиги.
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