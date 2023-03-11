Полесье продлило контракт сразу с девятью игроками

Житомирское "Полесье" на своем официальном сайте объявило о продлении контрактов сразу с девятью игроками. Подписание новых соглашений состоялось в зимнее межсезонье.

С четырьмя исполнителями клуб заключил контракты до июня 2025 года: Филипп Будкивский, Василий Грицук, Владислав Огирей и Олег Кудрик.

Еще с четырьмя футболистами подписаны соглашения к лету 2024-го: Дмитрием Шасталом, Владиславом Шаповалом, Андреем Нестеровым и Антоном Яшковым.

Андрей Гитченко продолжил свое сотрудничество с "Полесьем" до конца 2023 года.

Отметим, что житомиряне в осенней части сезона Первой лиги заработали 40 очков из 42 возможных и заняли первое место в группе А. Далее "Полесье" будет соревноваться в чемпионской группе второго дивизиона Украины за выход в элиту.

Первый официальный матч 2023 года подопечные Калитвинцева проведут 8 апреля против МФК "Металлург".