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Калитвинцев: Скажу честно и открыто - Полесье не вело переговоры с Андриевским и Супрягой
Главный тренер Полесья рассказал о зимних трансферах
Фото: ФК Полесье
Главный тренер перволиговского "
– У "Полесья" зимой не так много новичков. Довольны ли переходами?
– Не хочется революции, а хочется эволюции. Не вижу смысла переходов ради переходов. У нас на сегодня сбалансированная команда. Мы не стоим на месте. Селекция – это круглосуточный вопрос. Если игрок будет такого же уровня, как и наши игроки, то для ротации он нам не нужен. Если будем брать футболиста, то он должен быть на голову сильнее игрока, который находится в команде.
– На какой позиции видите новичка из ФК "Львов" Бориса Крушинского?
– Это большая удача - подписать универсального футболиста. Он может не просто закрыть разные позиции, но сыграть на них качественно. Сейчас я вижу его в середине поля.
– Зимой в "Полесье" сватали динамовцев Влада Супрягу и Александра Андриевского. Был ли к ним действительно интерес?
– Я честно скажу и открыто: мы не вели переговоры с этими футболистами.
– За период вашей работы в "Полесье" иностранцев не было. Это ваша позиция или так складывается?
– Я не смотрю на возраст и страну. Кроме россии и стран, которые ее поддерживают. На сегодняшний день я не вижу иностранца, который бы был сильнее наших футболистов. Это не значит, что в будущем легионеров в "Полесье" не будет. Всему свое время.
– Трудно пригласить игрока в Житомир?
– Действительно, с этим проблемы. Для этого мы и собрались, чтобы в будущем о "Полесье" знали. Сейчас уже немало знают. Нужно добиться результата, чтобы люди знали о нашей команде. Чтобы мы их не убеждали, уговаривали, а у них было огромное желание играть в Житомире.
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