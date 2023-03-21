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Калитвинцев: Полесье нацелено на первое место в Первой лиге, но расслабляться рано

Первая лига
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Полесье второй круг Первой лиги начнет в лидерах

Калитвинцев: Полесье нацелено на первое место в Первой лиге, но расслабляться рано

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер житомирского "Полесья" Юрий Калитвинцев рассчитывает, что команда сумеет повыситься в классе, чтобы в новом сезоне выступать в УПЛ.

– В Турции вы второй год подряд принимали участие в Winter Cup. Как вам турнир?

– Очень нравится. На сборах очень тяжело мотивировать на работу в контрольных матчах. Во время турнира нужно думать о наборе очков, турнирном значении. Качество команд хорошее. Вижу, как ребята готовятся. Для нас эти поединки, как официальные матчи. Выходит, что до старта второй части сезона мы уже провели три официальных игры.

– Как вам "Полесье" на фоне представителей УПЛ?

– Мы стремимся в УПЛ. Поэтому было важно почувствовать этот уровень.

– "Полесье" – фаворит Первой лиги. Не боитесь расслабленности или отсутствия мотивации в своей команде?

– Нет. Имеем по 16 очков с "Оболонью". Никакого отрыва нет. Мы нацелены на первую строчку. 3-4 место отстают на 8 очков. Мы еще ничего не добились и не гарантировали. Вся борьба впереди. Расслабляться рано. О потере мотивации можно говорить, только когда что-то уже добыто. Поэтому я спокоен за свою команду.

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
sport.ua

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