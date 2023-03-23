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Клуб Первой лиги подписал бывшего защитника Зари
Игрок заключил двухлетний контракт
Фото: ФК Кремінь
Перволиговый "Кремень" объявил о подписании центрального защитника Юрия Дудника.
Контракт с 20-летним футболистом заключен на два года. В кременчугском клубе он будет играть под 41-м номером.
Дудник является воспитанником академии кременчугского "Кремня". Выступал за юношеские и молодежные команды: "Кремень" (2015-2016, 2018-2019), "Металлург" Запорожье (2016), "Голкипер" Запорожье (2017-2018), "Заря" Луганск U-19/ U-21/ Vbet Лига (2019-2022).
Всего за луганский клуб провел 60 матчей и забил 2 мяча. В сезоне 2022-2023 выступал за чешский "Баник Соколов" (12 матчей).
"Кремень" занял третье место в группе Б Первой лиги и поборется за право выйти в элитный дивизион.
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