Клуб Первой лиги подписал бывшего защитника Зари

Перволиговый "Кремень" объявил о подписании центрального защитника Юрия Дудника.

Контракт с 20-летним футболистом заключен на два года. В кременчугском клубе он будет играть под 41-м номером.

Дудник является воспитанником академии кременчугского "Кремня". Выступал за юношеские и молодежные команды: "Кремень" (2015-2016, 2018-2019), "Металлург" Запорожье (2016), "Голкипер" Запорожье (2017-2018), "Заря" Луганск U-19/ U-21/ Vbet Лига (2019-2022).

Всего за луганский клуб провел 60 матчей и забил 2 мяча. В сезоне 2022-2023 выступал за чешский "Баник Соколов" (12 матчей).

"Кремень" занял третье место в группе Б Первой лиги и поборется за право выйти в элитный дивизион.