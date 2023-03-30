Качественное усиление Буковины, проблемы Эпицентра со стадионом. Чем жили клубы Первой лиги в марте

Рассказываем все самые интересные события марта из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить.

"Мариуполь"

Мариупольцы проводили подготовку во Львове. За это время команда успела сыграть четыре спарринга, но выиграла всего один. Результаты не лучшие, но стоит учитывать уровень соперников. Подопечные Красноперова уступили "ЛНЗ", "Ниве" и "Оболони". Выиграл ФСК "Мариуполь" у "Юности" (3:1). Команда успела усилиться двумя новичками. Ими стали 22-летний защитник Никита Тепляков и 22-летний полузащитник Егор Петров. Первым соперником в группе "Выбывание" для "Мариуполя" станет "Чернигов".

"Буковина"

Подопечные Мельничука в марте сыграли шесть контрольных матчей и ни одного не проиграли. Безусловно, среди соперников были любительские коллективы, но ничьи против "Прикарпатья" и "Металлурга" свидетельствуют о хорошем уровне готовности команды. Голы Данилюка и игрока на просмотре помогли "Буковине" переиграть "Варатик" и завоевать первое место в благотворительном турнире в поддержку ВСУ.

Черновицкий коллектив качественно усилился в период межсезонья. Новичками команды стали: известный нападающий Михаил Сергийчук, вратарь Марк Медведев, а также финалист Юношеской лиги УЕФА Александр Глагола.

Звездным гостем тренировки команды стал МС Килиммен из Kalush Orchestra.

"Мои родители родом из Черновцов, поэтому мне приятно посетить вашу тренировку и познакомиться с командой. Хочу пожелать "Буковине" успехов и побед на футбольном поле!", - сказал певец. Килиммен привез с собой хрустальный микрофон Евровидения-2022, а также подарил знаменитый аксессуар группы – розовую панаму.

Свой первый официальный матч в 2023 году "Буковина" проведет на выезде против СК "Полтава".

"Диназ"

В марте подопечные Головко провели десятидневный сбор в селе Пирново. Диназовцы занимались на искусственном поле местного стадиона, а жили в гостиничном комплексе "Веселый заяц". В составе команды к старту второй части чемпионата готовились 24 футболиста. Под руководством наставников они работали в режиме двукратных тренировок, уделяя большое внимание физической и тактической подготовке. "Диназ" сыграл ряд контрольных матчей, но выиграл только один - против "Чернигова" (1:0).

Единственным новичком команды стал 20-летний хавбек Андрей Соловьев. "Колос" и "Диназ" достигли арендного соглашения о переходе полузащитника к концу текущего сезона.

"Прикарпатье"

В середине марта команда начала третий и заключительный учебно-тренировочный сбор. Игровые тренировки проходят на натуральных газонах Ивано-Франковска – запасном поле стадиона "Рух", а также на футбольном стадионе села Радча. Команда сыграла четыре контрольных матча, в которых дважды сыграла вничью и два выиграла. Коллектив из Ивано-Франковска обыграл "Скалу 1911" - 3:0 и "Металлург" - 3:0.

Очередными зимними новичками "Прикарпатья" стали два воспитанника ивано-франковского футбола – 21-летний нападающий Андрей Хома и 20-летний фланговый полузащитник/защитник Дмитрий Титов. Оба футболиста заключили полноценные контракты.

"Нива" Тернополь

С середины марта "Нива" начала третий учебно-тренировочный сбор. До 18 марта команда все матчи и тренировки проводили на "синтетике". Подопечные Задорожного успели сыграть семь матчей, из которых три выиграли. Стоит отметить ничью "Нивы" против "Руха" – 2:2.

Футболисты "Нивы", находясь на тренировочном сборе в Винниках, имели возможность не только провести плодотворную подготовку к сезону, но и получить новые знания. Для команды прошла лекция, спикером которой выступила чемпионка и рекордсменка мира среди молодежи по легкой атлетике Алина Шух. Она известна не только своими спортивными достижениями, но и успехами в сфере инвестиций и финансового образования для спортсменов.

Клуб подписал контракт с 20-летним защитником Василием Танчаком, игравшим за "Динамо" U-19 и "Львов" U-19.

Известно, что "Нива" также может подписать экс-хавбека "ЛНЗ" Максима Тяпкина, но пока официально об этом трансфере не было объявлено. 22-летний игрок произвел хорошее впечатление на тренерский штаб команды. С вратарями "желто-зеленых" теперь будет работать 40-летний Сергей Карпов. На этом посту он сменил Олега Диброву, который продолжит карьеру в "Левом береге".

"Эпицентр"

Подопечные Нагорняка уже провели три сбора, в ходе которых успели сыграть девять контрольных матчей (пять побед, два поражения и две ничьи). В течение недели футболисты занимались без главного тренера, который вместе с юношеской сборной отправился в Испанию. В конце марта команда собралась на заключительный учебно-тренировочный сбор. У "Эпицентра" запланирован еще один спарринг, но о сопернике пока ничего не известно. Игроками команды из Каменец-Подольского стали полузащитники - 15-летний Андрей Павлученко и 24-летний Андрей Ляшенко.

Сообщалось, что "Эпицентр" будет проводить свои домашние матчи в Каменце-Подольском на стадионе имени Григория Тонкочеева. Однако подрядчик вместо ремонта стадиона имени Григория Тонкочеева выплатил свой кредит. "Подрядчику перечислили аванс – более 3,3 миллиона гривен бюджетных средств. Однако фирма не выполнила работы, присвоив средства", – говорится в сообщении полиции.

"Карпаты"

В начале марта команда отправилась на заключительный сбор в Ужгород. В Закарпатье "львы" провели четыре спарринга. Отмечаем победы над сборной Закарпатья (12:0) и "Минаем" (3:0). Подопечные Тлумака уступили "Хусту" (0:1). В благотворительном матче львовяне разгромили "Верес" – 3:0. За "зелено-белых" забивали Юрий Тлумак и Игорь Дуць, еще однажды соперник забил в собственные ворота.

Отметим, что голкипер Александр Ильющенков восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам с командой.

"Полесье"

Свой учебно-тренировочный сбор "Полесье" завершило в конце марта. Команда вернулась из Турции в Украину. На последнем этапе подготовки подопечные Калитвинцева сыграли пять спаррингов: три победы и две ничьи.

В зимнее межсезонье руководство клуба продлило контракты на длительный срок сразу с девятью футболистами, которые смогут помочь команде выполнять поставленные задачи в ближайшем будущем. С четырьмя исполнителями клуб заключил контракты до июня 2025 года: Филиппом Будковским, Василием Грицуком, Владиславом Огирей и Олегом Кудриком.

Еще с четырьмя футболистами подписаны соглашения к лету 2024-го: Дмитрием Шасталом, Владиславом Шаповалом, Андреем Нестеровым и Антоном Яшковым.

Около 1,4 млн гривен - именно столько удалось собрать футбольному клубу "Полесье" и Благотворительному фонду BGV Геннадия Буткевича на нужды подразделений разведки Силы специальных операций Вооруженных сил Украины. Эти средства пойдут на закупку 13 квадрокоптеров Mavik 3 и помогут военным качественно и безопасно выполнять задачи защиты суверенитета Украины.

"Горняк-Спорт"

Подопечные Сергея Дирявки всю подготовку к весенней части сезона проводили в родном городе. "Горняк-Спорт" в марте провел ряд спаррингов, но одержал в них лишь одну победу (над "Металлургом-2" - 2:1). Тренерский штаб основной упор делал на наигрывании состава, проверке молодежи. Известно, что ряды команды пополнил 19-летний защитник Богдан Чалый. Коллективу из Горишних-Плавнив будет очень непросто в официальных матчах, ведь лидеры покинули команду. а молодежи нужно время, чтобы адаптироваться во взрослом футболе. Поэтому о стабильности не может быть даже речи.

"Скорук"

По словам главного тренера Александра Степанова, команда уже находится в своей оптимальной форме. Тренерский штаб остался доволен подготовкой. Во время сборов "Скорук" сыграл восемь спаррингов и ни одной игры не проиграл. Отмечаем ничью с "Александрией" – 0:0. Коллектив из Томаковки третий раз в своей истории сыграл с представителем УПЛ (ранее встречались с "Днепром" и "Зарей"). Очередным новичком команды стал хавбек Владислав Шаповал.

К сожалению, в лазарете пока находятся Слипухин и Боженар, но ко второму туру в весенней части сезона они должны полностью восстановиться.

"Полтава"

На заключительном этапе подготовки подопечные Сысенко тренировки совмещали со спаррингами. Полтавчане обыграли "Стандарт" и "Горняк-Спорт", но уступили "Александрии". Известно, что коллектив покинули Павел Пастухов и Денис Руденко. Клуб и игроки прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

"Чернигов"

Черниговский коллектив завершил уже четвёртый этап подготовки. В течение недели команда тренировалась и проводила спарринги в Киевской области. "Чернигов" сыграл шесть спаррингов, но ни одного матча так и не выиграл. Стоит отметить ничью против "Эпицентра" – 3:3. По обоюдному согласию покинул команду 21-летний хавбек Владислав Панько.

Клуб подписал нападающего Павла Федосова. Условия соглашения не разглашаются.

Последний этап подготовки состоится в родном городе. Первый официальный матч в 2023 году "Чернигов" сыграет против "Мариуполя".

"Кремень"

Подопечные Локтионова на заключительном этапе подготовки основной акцент делали на наигрывании состава, который уже сыграет в первом официальном матче. "Кремень" успел сыграть пять спаррингов в марте, в которых одержал одну победу. Шанс проявить себя имела молодежь, которая тренировалась вместе с основой. Пополнили ряды команды Слуцкий, Трофимюк и Дудник.

"Тренерский штаб ставит перед ними задачу играть в свой футбол, именно в футбол, а не пародию, несмотря на таких соперников как "Карпаты". Важно достойно показать себя в верхней восьмерке, сохранить позитивную атмосферу в раздевалке и между членами команды, - сказал игрок команды Мирослав Трофимюк".

"Металлург"

Запорожцы свою подготовку к весенней части сезона проводят в Моршине. Подопечные Никитина сыграли шесть спаррингов, в которых одержали две победы (над "Скалой 1911" и "Рухом" U-19). Тренерский штаб дает возможность проявить себя молодежи. По словам главного тренера, конкуренция в команде высока, есть перспективная молодежь, опытные и амбициозные футболисты. Каким будет стартовый состав в официальных играх – зависит только от игроков. Известно, что на просмотре в запорожском клубе находится один игрок, но пока официальной информации о его будущем нет.

"Оболонь"

В марте киевляне продолжили свою подготовку в Буче. Этот сбор длился в течение 10 дней. Подопечные Иващенко сыграли шесть спаррингов и четыре из них выиграли. Трансферных новостей из клуба в течение последнего месяца не было. "Оболонь" свой первый официальный матч проведет уже восьмого апреля против "Эпицентра". Непростой старт для команды, но в чемпионской группе иначе быть не может.

"ЛНЗ"

Черкасский коллектив в конце марта завершилл тренировочный сбор в Винниках. Подопечные Ковпака еще успели сыграть четыре матча и ни одного не проиграли. На тренировках тренерский штаб основной упор делал на физической подготовке и работе с мячом. В первой официальной игре 2023 года "ЛНЗ" ожидает очень непростой выезд в Тернополь.