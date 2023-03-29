Тернопольская Нива подписала экс-динамовца

Тернопольская "Нива" объявила о подписании контракта с защитников Василием Танчаком. Срок соглашения не разглашается.

20-летний футболист будет играть под номером 2.

Василий выступал в юношеской команде "Львова", после чего перешел в "Динамо" U-19. В составе киевского клуба он принимал участие в Юношеской лиге УЕФА. Последней командой Танчака был "Львов" U-19. Он защищал цвета львовян на правах аренды из "Динамо".

"Нива" Т занимает четвертое место в турнирной таблице группы А Первой лиги. В первом матче чемпионской группы тернопляне сыграют с ЛНЗ 8 апреля.