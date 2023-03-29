Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тернопольская Нива подписала экс-динамовца
Футболист взял себе 2-й номер
Фото: ФК Динамо Київ
Тернопольская "Нива" объявила о подписании контракта с защитников Василием Танчаком. Срок соглашения не разглашается.
20-летний футболист будет играть под номером 2.
Василий выступал в юношеской команде "Львова", после чего перешел в "Динамо" U-19. В составе киевского клуба он принимал участие в Юношеской лиге УЕФА. Последней командой Танчака был "Львов" U-19. Он защищал цвета львовян на правах аренды из "Динамо".
"Нива" Т занимает четвертое место в турнирной таблице группы А Первой лиги. В первом матче чемпионской группы тернопляне сыграют с ЛНЗ 8 апреля.
Популярное сейчас
- Бывшему полузащитнику Аякса Нури, который пролежал больше 2-х лет в коме, стало лучше
- Источник: Реброва не будет в сборной Украины, Ротань останется
- Ждем пресс-конференцию. Первая ничья Петракова во главе сборной Армении
- Стала известна дата возобновления сезона в Первой лиге
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО