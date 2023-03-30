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Клуб Первой лиги подписал опытного нападающего

Первая лига
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Форвард будет играть под 11-м номером

Клуб Первой лиги подписал опытного нападающего

Фото: chernigiv.ua

Новина українською

"Чернигов" подписал нападающего Павла Федосова, сообщает клубная пресс-служба.

Условия сделки не разглашаются. Форвард взял себе 11-й игровой номер.

Ранее 26-летний футболист выступал за такие клубы, как ЮСБ (сейчас - ФК "Чернигов"), "Арсенал" (Белая Церковь), ПФК "Сумы", "Рига" (Латвия), "Арсенал" (Киев), "Нива" (Винница), "Агробизнес" (Волочиск), "Балканы" (Заря) и "Авангард" (Корюковка).

"Чувствую положительные эмоции от перехода в команду, был знаком со многими ее игроками. Всегда мечтал сыграть за профессиональный футбольный клуб своего родного города в Первой лиге. По возможности наблюдал за выступлениями ФК "Чернигов", было очень интересно посмотреть, как ребята будут играть на этом уровне.

Моя роль? Нападающий должен забивать голы, это самое главное (улыбается). А болельщиков призываю поддерживать нас, мы будем радовать их мячами и победами!", - прокомментировал свой переход Федосов.

"Чернигов" занимает 5-е место в группе В Первой лиги.

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В статье: Павел Федосов ФК Чернигов
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Источник:
chernigiv.ua

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