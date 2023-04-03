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Первый международный трансфер в истории. Полесье подписало защитника молодежной сборной Гамбии

Первая лига
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Но приедет игрок в Украину к следующему сезону

Первый международный трансфер в истории. Полесье подписало защитника молодежной сборной Гамбии

polissyafc.com

Новина українською

Житомирское "Полесье" провернуло первый в истории клуба международный трансфер.

Со следующего сезона (2023/2024) к "Полесью" присоединится игрок национальной сборной Гамбии U20, 19-летний Мозес Джарджу.

Джарджу – центральный защитник.

Вместе с молодежной сборной страны выиграл серебряные награды Кубка африканских наций U20 в 2023 году.

До перехода в "Полесье" защитник выступал за футбольный клуб "Фортуна" (Фарато), который в настоящее время занимает 9-ю строчку в чемпионате Гамбии.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся

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