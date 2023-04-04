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Кремень подписал двух новичков – среди них экс-хавбек Миная
Сразу два игрока пополнили состав клуба Первой лиги
Фото: із відкритих джерел
Сразу два игрока подписали контракт с "Кременем". Новичками команды стали полузащитники Андрей Киреев и Дмитрий Касимов.
21-летний Киреев является воспитанником академии днепровской "ДЮСШ-12". Выступал за юношеские и молодежные команды: "Днепр-1" U-19/ U-21 (2018-2021). Всего за днепровский клуб провел 52 матча и забил 3 мяча. В сезоне 2021-2022 выступал за ФК "Никополь" (13 матчей).
Контракт с ним заключен на 2 года. За "Кремень" будет выступать под номером 6.
23-летний Касимов - воспитанник кропивницкого футбола. Выступал за юношеские и молодежные команды: "Пионер" Кировоград (2009-2012), "Звезда-Спартак" Кировоград (2012-2014), "ДЮСШ-2" Кировоград (2014-2016), "Звезда" Кропивницкий (2016-2018). Всего на этом уровне провел 100 матчей и забил 19 мячей.
На профессиональном уровне выступал за команды: "Зирка" Кропивницкий (2018-2019), "Яруд" (2019), "Оболонь-Бровар-2" (2019-2021), "Оболонь-Бровар" (2019-2022), "Минай" (2022). Всего на этом уровне провел 58 матчей и забил 3 мяча.
Контракт с игроком заключен на 1,5 года. Дмитрий выбрал себе игровой номер 77.
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