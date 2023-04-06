Еще один клуб Первой лиги отказался от работы с Joma

"Чернигов" сменил поставщика спортивной формы. Вместо компании Joma новым техническим спонсором перволигового клуба будет JAKO. Главными критериями при выборе компании были высокое качество продукции и то, что потенциальный партнер не работает в стране-агрессоре.

Со второй половины сезона 2022/23 "тигры" будут выступать в экипировке данного немецкого бренда.

"Мы довольны соглашением о партнерстве с JAKO, у этой компании очень хорошие условия сотрудничества и сервиса. Переговоры велись с разными поставщиками, но мы остановили выбор именно на JAKO - нас очень приятно удивили качеством экипировки и условиями работы, здорово видеть такое не только в военное время, но и в целом. Наш клуб уверен в успешном сотрудничестве, будем вместе двигаться к новым победам черниговского футбола!", - сказал генеральный директор "Чернигова" Николай Синица.

JAKO AG (произносится как Яко) - немецкий производитель спортивной экипировки и инвентаря. Компания основана 1 ноября 1989 года Руди Шпрюгелем. Бренд широко представлен в профессиональном футболе - компания сотрудничает со многими клубами и сборными, в частности с таким грандом как "Штутгарт" (Германия).

Напомним, ранее "Карпаты" отказались от экипировки Joma из-за сотрудничества компании с Россией.