Эпицентр в Киеве принимает Оболонь, а ЛНЗ экзаменирует Ниву. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу начинается весенняя часть сезона в Первой лиге. Напомним, что теперь команды разделены на две восьмерки: "Чемпионская" группа и группа "Выбывание". Вашему вниманию анонс первых официальных матчей в 2023 году.

Группа "Выбывание"

"Чернигов-ШВСМ" - ФСК "Мариуполь"

08.04.2023. 12 часов. Чернигов. "Юность"

Черниговский коллектив перед первым туром имеет 11 очков в своем активе, которые позволяют ему лидировать в группе. "Мариуполь" - опережает только "Горняк-Спорт". Весенняя часть сезона краткосрочна, поэтому сейчас каждый зачетный пункт на вес золота. Хозяева считаются фаворитами данного противостояния. Ничья с "Левым берегом" и победа над "Эпицентром" свидетельствуют о хорошей текущей форме команды. К тому же, "северянам" удалось сохранить свой состав во время межсезонья. Тем не менее, можно не сомневаться, что гости дадут своим соперникам серьезный бой. "Мариуполь" в первой части сезона по игре выглядел довольно неплохо. Подопечных Красноперова в большинстве матчей подводили реализация.

"Чемпионская" группа

"Эпицентр" - "Оболонь"

08.04.2023. 14:30. Киев. "НТК имени В. М. Банникова"

Это противостояние можно считать центральным в субботу. Пока "Оболонь" делит первое место, а "Эпицентр" идет на четвертой позиции. Тем не менее, соперников отделяет целых восемь очков. Матч должен был состояться в Каменце-Подольском, но из-за погодных условий игру перенесли в Киев. Перед контрольным матчем с тернопольской "Нивой" тренерский штаб "Эпицентра" столкнулся с большими проблемами. Не смогли сыграть Мороз, Григоращук, Ничипоренко, Ляшенко, Павлученко, Гирный. Лазарет команды переполнен. Если эти футболисты не смогут восстановиться до субботы, номинальным хозяевам будет очень сложно рассчитывать даже на ничью.

У "Оболони" есть все шансы побороться за чемпионство в этом сезоне. Сегодня в распоряжении Валерия Иващенко по два-три игрока позицию. По игре "пивовары" также ничем не уступают конкурентам, команда работает как слаженный часовой механизм. Ожидаем, что уже с первого матча киевляне продемонстрируют свои чемпионские амбиции.

"Нива" Тернополь - "ЛНЗ"

08.04.2023. 13:30. Тернополь. "Тернопольский городской стадион"

Интригующее противостояние нас ожидает в Тернополе, где встретятся две амбициозные команды. "ЛНЗ" стремится повыситься в классе. Подписание Ныча, Муравского, Бойко и Насонова подтверждают эти амбиции. Скорее всего, гости будут играть с позиции силы, ведь для них каждый тур как финал с учетом турнирного положения. Однако не стоит недооценивать "Ниву". Действительно, у этого клуба нет больших финансов и он уступает по уровню исполнителей. Несмотря на это, можно не сомневаться, что коллектив из Тернополя будет играть с максимальной самоотдачей. Для "Нивы" нет авторитетов. Эта команда сотворит еще не одну сенсацию в весенней части сезона.

"Карпаты" - "Кремень"

08.04.2023. 17:00. Львов. "Украина"

"Карпаты" должны уже с первого тура догонять своих конкурентов по топ-3. Львовяне настроены в следующем сезоне играть в УПЛ. Усиление команды в межсезонье этому будет способствовать. Однако, не повлияет ли ответственность за результат на футболистов негативно? В прошлом году "Карпаты" не раз своей игрой разочаровывали болельщиков. Что касается "Кремня", то этой команде нечего терять. Ожидаем, что коллектив Локтионова будет играть раскрепощенно и сможет всех приятно удивить.