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Из-за снегопада. Матч Эпицентр – Оболонь перенесли в другой город

Первая лига
(1 голосов)

Поединок должны были провести в Каменце-Подольском

Из-за снегопада. Матч Эпицентр – Оболонь перенесли в другой город

Фото: fcepicentr.com.ua

Новина українською

Матч 1-го тура чемпионской группы Первой лиги между "Эпицентом" и "Оболонью" состоится в Киеве. Поединок должны были провести в Каменце-Подольском, но снегопад внес свои коррективы.

Дело в том, что поле на домашнем стадионе "Эпицентре" не успеют подготовить к назначенному времени. Уборка газона может привести к его повреждению. Учитывая погодные условия, было принято решение сыграть в Киеве. Игра пройдет на стадионе НТК им. В.М. Банникова.

Дата и время поединка остались неизменным. Матч начнется в субботу, 8 апреля в 14:30.

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В статье: Оболонь (Киев) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
fcepicentr.com.ua

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