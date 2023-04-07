Из-за снегопада. Матч Эпицентр – Оболонь перенесли в другой город

Матч 1-го тура чемпионской группы Первой лиги между "Эпицентом" и "Оболонью" состоится в Киеве. Поединок должны были провести в Каменце-Подольском, но снегопад внес свои коррективы.

Дело в том, что поле на домашнем стадионе "Эпицентре" не успеют подготовить к назначенному времени. Уборка газона может привести к его повреждению. Учитывая погодные условия, было принято решение сыграть в Киеве. Игра пройдет на стадионе НТК им. В.М. Банникова.

Дата и время поединка остались неизменным. Матч начнется в субботу, 8 апреля в 14:30.