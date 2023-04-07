Карпаты показали новую форму от Nike – ранее клуб сотрудничал с Joma

"Карпаты" представили домашнюю форму от нового технического спонсора, американского бренда Nike. Комплект экипировки выполнен в традиционном зеленом цвете.

Команда планирует перейти на новые игровые комплекты на всех молодежных уровнях, сообщает клубная пресс-служба. В фан-шопе форма появится для продажи через 2 недели.

Впервые в этой форме "львы" выйдут на матч против "Кремня" в 1-м туре чемпионской группы Первой лиги. Встреча состоится завтра, 8 апреля и начнется в 17:00.

Напомним, месяц назад "Карпаты" прекратили сотрудничество с Joma, после того, как стало известно, что испанская компания продолжает работу на российском рынке.