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Карпаты показали новую форму от Nike – ранее клуб сотрудничал с Joma
Львовяне сыграют в новой экипировки уже завтра
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"Карпаты" представили домашнюю форму от нового технического спонсора, американского бренда Nike. Комплект экипировки выполнен в традиционном зеленом цвете.
Команда планирует перейти на новые игровые комплекты на всех молодежных уровнях, сообщает клубная пресс-служба. В фан-шопе форма появится для продажи через 2 недели.
Впервые в этой форме "львы" выйдут на матч против "Кремня" в 1-м туре чемпионской группы Первой лиги. Встреча состоится завтра, 8 апреля и начнется в 17:00.
Напомним, месяц назад "Карпаты" прекратили сотрудничество с Joma, после того, как стало известно, что испанская компания продолжает работу на российском рынке.
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