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Чернигов-ШВСМ - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Стартует весенняя часть сезона в Первой лиге

Чернигов-ШВСМ - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

Черниговский коллектив перед первым туром имеет 11-ть очков в своем активе, которые позволяют ему лидировать в группе. "Мариуполь" - опережает только "Горняк-Спорт". Однако, подопечные Красноперова способны дать бой любому сопернику. ФК "Чернигов" еще ни разу не побеждал в дебютных матчах второй части сезона (в профессиональных турнирах). Смогут ли "северяне" исправить статистику?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: ФК Чернигов ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
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