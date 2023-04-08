Чернигов-ШВСМ - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Черниговский коллектив перед первым туром имеет 11-ть очков в своем активе, которые позволяют ему лидировать в группе. "Мариуполь" - опережает только "Горняк-Спорт". Однако, подопечные Красноперова способны дать бой любому сопернику. ФК "Чернигов" еще ни разу не побеждал в дебютных матчах второй части сезона (в профессиональных турнирах). Смогут ли "северяне" исправить статистику?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.