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Чернигов-ШВСМ - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартует весенняя часть сезона в Первой лиге
Фото: ФК Чернігів
Черниговский коллектив перед первым туром имеет 11-ть очков в своем активе, которые позволяют ему лидировать в группе. "Мариуполь" - опережает только "Горняк-Спорт". Однако, подопечные Красноперова способны дать бой любому сопернику. ФК "Чернигов" еще ни разу не побеждал в дебютных матчах второй части сезона (в профессиональных турнирах). Смогут ли "северяне" исправить статистику?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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