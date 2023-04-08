Сегодня стартует весенняя часть сезона в Первой лиге. Болельщиков ожидают четыре интересных и непредсказуемых противостояния.

Напомним, в весенней части сезона команды будут поделены на две группы. На втором этапе команды группы А проводят матчи только с командами группы Б в два круга, 32 матча в каждой группе, команды проведут по 8 матчей. Две лучшие команды получают право на прямой выход в УПЛ, третья и четвертая команды Первой лиги сыграют матчи плей-офф за повышение в классе - третье место Первой лиги играет с 14-м местом УПЛ, четвертое место первой лиги играет с 13-м местом УПЛ .

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