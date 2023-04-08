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Карпаты - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Непростой выезд для подопечных Локтионова
Фото: ФК Карпати
Во Львове на легендарном стадионе "Украина" встретятся "Карпаты" и "Кремень". Львовяне на своем поле еще не проигрывали кременчугскому коллективу. Текущая безничья серия карпатовцев в Первой лиге длится 6 игр: 4 победы и 2 поражения. Смогут ли подопечные Локтионова сотворить сенсацию?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
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