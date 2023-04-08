Эпицентр - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В наиболее ожидаемом противостоянии субботы встретятся "Оболонь" и "Эпицентр". "Эпицентр" вынужден был перенести встречу в столицу из-за непогоды в Хмельницкой области. Отметим, что последний раз этот стадион принимал матчи Первой лиги еще в 1996 году. Подопечные Нагорняка в Первой лиге уже не проиграют в течение пяти матчей подряд. Киевлянам уже предстоит с первого тура продемонстрировать свои чемпионские амбиции.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.