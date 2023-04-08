Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эпицентр - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральный матч игрового дня
Фото: ФК Оболонь
В наиболее ожидаемом противостоянии субботы встретятся "Оболонь" и "Эпицентр". "Эпицентр" вынужден был перенести встречу в столицу из-за непогоды в Хмельницкой области. Отметим, что последний раз этот стадион принимал матчи Первой лиги еще в 1996 году. Подопечные Нагорняка в Первой лиге уже не проиграют в течение пяти матчей подряд. Киевлянам уже предстоит с первого тура продемонстрировать свои чемпионские амбиции.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.
Популярное сейчас
- Камбэк Лэмпарда. Вулверхэмптон – Челси. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 08.04.2023
- Динамо – Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 08.04.2023
- Соболь провел весь матч против одного из лидеров Лиги 1. За 90 минут у него один подкат и два удачных дриблинга
- Кремень подписал двух новичков – среди них экс-хавбек Миная
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО