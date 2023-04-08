Первая лига. Чернигов на последних секундах вырывает победу в игре с Мариуполем

В стартовом матче весенней части сезона встречались "Чернигов-ШВСМ" и "Мариуполь". Коллектив из Чернигова лидирует в группе, а вот "Мариуполь" занимает предпоследнее место.

Перед этой игрой подопечные Чорного не забивали дома в течение 182 минут. Тем не менее, встреча с одним из аутсайдеров была хорошей возможностью исправить эту статистику. К тому же, "Мариуполь" в первой части сезона не запомнился надежной игрой в защите.

Коллектив из Чернигова считался фаворитом противостояния, поэтому с первых они минут пытались навязать свою игру. Однако, хозяева, как и в прошлом году, имели проблемы с завершающим ударом. Хорошую возможность отличиться имел Койдан, но он с нескольких метров пробил мимо ворот. Игроку "Чернигова" не хватило хладнокровия. Стоит также отметить прессинг "северян", не дававший возможности сопернику спокойно выходить в атаку.

В середине первого тайма досадной ошибки допустил Мамросенко. Защитник "Мариуполя" отдавал на Кравцова, но его передачу перехватил Максим Сердюк, хладнокровно обыгравший голкипера и забивший в пустые ворота - 1:0. Еще до перерыва могли сравнивать счет гости, но Мельниченко с выгодной позиции пробил мимо ворот. После забитого мяча подопечного Чорного отдали инициативу и это могло с ними сыграть злую шутку, если бы гости реализовали свои моменты.

Хозяева очень активно начали вторую половину встречи, но реализовать свои полумоменты не смогли. Кулик даже отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал нарушение правил. На 61-й минуте из-за воздушной тревоги футболисты вынуждены были покинуть поле.

После паузы больше контролировали мяч хозяева, но вся основная борьба была в центре поля. Доигрывать матч "северяне" вынуждены были в меньшинстве. Голкипер "Чернигова" Ширай вышел из ворот и грубо сыграл против Доброхотова. Удержать преимущество хозяева не смогли. Рощинский сбил нападающего Мариуполя и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Ярослав Доброхотов – 1:1. На 90+6 минуте после розыгрыша стандарта Мирослав Сердюк принес победу своей команде – 2:1.

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"Чернигов-ШВСМ" – ФСК "Мариуполь" 2:1

Голы: Максим Сердюк (25), Мирослав Сердюк (90+6) - Доброхотов (86, пен)

Удаление: Ширай (80)

"Чернигов-ШВСМ" (стартовый состав): Ширай - Сердюк Максим, Сердюк Мирослав, Шумило, Зенченко, Кривобороденко, Мироненко, Койдан, Школьный, Кулик, Романченко

"Мариуполь" (стартовый состав): Кравцов - Харжевский, Шушко, Мамросенко, Чушенко, Чернецкий, Быковский, Пентелейчук, Литюк, Мельниченко, Доброхотов