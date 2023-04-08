Первая лига. Оболонь и Эпицентр голов не забивали

В наиболее ожидаемом матче игрового дня в Первой лиге встречались "Эпицентр" и "Оболонь". Из-за неблагоприятных погодных условий игру перенесли в Киев. Отметим, что стадион имени Банникова впервые с 1996 принимал игру Первой лиги.

Подопечные Нагорняка сохраняют свои ворота «сухими» в Первой лиге в течение 397 минут, не проигрывают в течение 5 игр: 4 победы и ничья. Однако "Оболонь" - это тот соперник, который имел все шансы прервать эту серию.

Хотелось от первого тайма увидеть более атакующий футбол. Однако ответственность за результат давила на команды и они играли очень осторожно. Было много позиционного футбола, борьбы в центре поля, но очень мало конструктива. Гости пытались растянуть защиту коллектива из Каменец-Подольского, но им не хватало нестандартных действий и скорости. У номинальных хозяева мяч вообще не держался. За счет чего пытались сегодня забивать футболисты "Эпицентра"? Сложно было ответить на этот вопрос, учитывая развитие событий до перерыва.

На 35-й минуте Владислав Мороз сбил Грушу и арбитр назначил пенальти. К мячу подошел Олег Слободян, но пробил очень слабо и прямо в руки голкиперу. В начале второго тайма хорошую возможность отличиться имел Чернов, но он не смог попасть в створ ворот с выгодной позиции.

Сразу после перерыва характер игры не изменился. Киевляне продолжали играть первым номером, но в заключительной трети поля у них были проблемы. Было заметно, что подопечные Нагорняка сегодня вышли на поле не проиграть, а не выиграть. Все перевернулось с ног на голову на 57-й минуте, когда за грубую игру против Гирного арбитр удалил Тараса Мороза. В большинстве активнее заиграли номинальные хозяева.

На 69-й минуте момент всего матча имел Барбоса, но легионер после прострела Владислава Крыстина попал в лежавшего на линии ворот Гирного. В итоге, игра так и завершилась без голов.

Vbet UA Первая лига. "Чемпионская" группа. 1-й тур

"Эпицентр" - Оболонь 0:0

Нереализованный пенальти: Слободян (36)

Удаление: Тарас Мороз (57)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко - В. Мороз, Григоращук, Шевченко, Жмуйда, Миронюк, Стень, Беженар, Чепелюк, Ляшенко, Гирный

"Оболонь" (стартовый состав): Федоровский – Карась, Терехов, Фатеев, Карась, Корохов, Черненко, Мороз, Груша, Чернов, Слободян, Краснопир