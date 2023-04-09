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Полтава - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра воскресенья в Первой лиге
Фото: СК Полтава
Соперники впервые встретятся в очном противостоянии. Дома полтавчане играют бескомпромиссно в течение четырех матчей подряд: по две победы и ничьи. "Буковина" в это межсезонье качественно усилилась, поэтому имеет все шансы сразиться за место в верхней части турнирной таблицы своей группы.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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