Полтава - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Соперники впервые встретятся в очном противостоянии. Дома полтавчане играют бескомпромиссно в течение четырех матчей подряд: по две победы и ничьи. "Буковина" в это межсезонье качественно усилилась, поэтому имеет все шансы сразиться за место в верхней части турнирной таблицы своей группы.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.