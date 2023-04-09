Полесье - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В центральном матче воскресенья фаворит чемпионата будет принимать одного из претендентов на повышение в классе. Для гостей сегодня даже ничья будет очень хорошим результатом. "Полесье" в Первой лиге побеждает десять игр подряд. Однако, подопечные Микитина на полях соперников не проиграют уже четыре матча. Смогут ли запорожцы продлить эту серию?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.