Первая лига. Горняк-Спорт и Прикарпатье играют вничью

В гости к главному аутсайдеру чемпионата приехал коллектив из Ивано-Франковска. "Прикарпатье" в гостях не побеждали уже пять матчей, но в противостоянии с "Горняком-Спорт" у них были все шансы исправить эту статистику. Зимой клуб из Горишних Плавнив возглавил Сергей Дирявка. Команду пополнило сразу одиннадцать новичков, но большинство из них сегодня не вышли в старте.

Несмотря на все ожидания в первой половине встречи интереснее выглядели именно хозяева, которые довольно уверенно играли в центре поля. Безусловно, с комбинационным футболом у них были проблемы, но подопечные Дирявки хотя бы пытались создать остроту впереди. А вот чем занимались футболисты "Прикарпатья"? Коллектив Рыпана откровенно разочаровывал своей пассивностью. Однако на последних минутах тайма все же могли забивать гости, но Пыско с выгодной позиции пробил мимо ворот.

Сразу после перерыва хозяева открыли счет. После прострела Семки отличился Базаров – 1:0. Дебютный гол на уровне ПФЛ для 21-летнего воспитанника днепропетровского футбола. После пропущенного мяча начали играть активнее подопечные Рыпана, но с конструктивом в заключительной трети поля у них были существенные проблемы. Гости рассчитывали на удары издали, но точности им не хватало.

После середины второго тайма подопечные Рыпана начали больше давить на ворота соперника. Защитники "Горняка-Спорт" защищались уже из последних сил. Помог отличиться гостям стандарт. После подачи с углового отличился Матушевский – 1:1. Пытались вырвать победу футболисты "Прикарпатья", но не смогли. На последней минуте Стадник с нескольких метров пробил выше ворот.

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывание" 1-й тур

"Горняк-Спорт" - "Прикарпатье" 1:1

Голы: Базаров (47) - Матушевский (87)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Климов – Чалый, Даценко, Черныш, Базаров, Семка, Романов, Пидручный, Романов, Шинкаренко, Громенко, Кравченко

"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич – Шинкаренко, Попчук, Швец, Матушевский, Пыско, Геник, Титаевский, Стадник, Соловьев, Хома