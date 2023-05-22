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ЛНЗ сыграет в стыках за УПЛ, Горняк-Спорт оформляет вылет. Результаты и таблица Первой лиги
Началось самое интересное в Первой лиге
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).
Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).
Група "Чемпионская"
7-й тур
22.05.2023
"Оболонь" - "Полесье" 1:1
"ЛНЗ" - "Карпаты" 4:1
"Металлург" - "Эпицентр" 1:0
"Кремень" - "Нива" 2:2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|7
|4
|1
|2
|12-5
|+7
|29
|2
|Оболонь
|7
|3
|3
|1
|8-6
|+2
|28
|3
|ЛНЗ
|7
|4
|2
|1
|13-6
|+7
|22
|4
|Металлург
|7
|4
|1
|2
|7-5
|+2
|20
|5
|Карпаты
|7
|3
|2
|2
|8-8
|0
|17
|6
|Эпицентр
|7
|1
|1
|5
|4-10
|-6
|12
|7
|Кремень
|7
|1
|2
|4
|6-14
|-8
|7
|8
|Нива
|7
|0
|4
|3
|7-11
|-4
|7
8-й тур
27.05.2023
"Полесье" - "ЛНЗ"
"Карпаты" - "Оболонь"
"Эпицентр" - "Кремень"
"Нива" - "Металлург"
Группа выбывания
7-й тур
20.05.2023
"Диназ" - "Чернигов-ШВСМ" 1:0
"Прикарпатье" - "Полтава" 0:1
"Мариуполь" - "Скорук" 0:3
"Буковина" - "Горняк-Спорт" 3:2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Скорук
|7
|3
|4
|0
|10-3
|+7
|22
|2
|Прикарпатье
|7
|3
|3
|1
|11-4
|+7
|21
|3
|Буковина
|7
|3
|3
|1
|12-9
|+3
|20
|4
|ФК Чернигов
|7
|2
|2
|3
|7-10
|-3
|19
|5
|Диназ
|7
|2
|3
|2
|7-9
|-2
|18
|6
|СК Полтава
|7
|2
|2
|3
|10-13
|-3
|16
|7
|ФСК Мариуполь
|7
|2
|1
|4
|10-12
|-2
|12
|8
|Горняк-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7-14
|-7
|8
8-й тур
26.05.2023
"Чернигов-ШВСМ" - "Прикарпатье"
"Полтава" - "Диназ"
"Скорук" - "Буковина"
"Горняк-Спорт" - "Мариуполь"
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