ЛНЗ сыграет в стыках за УПЛ, Горняк-Спорт оформляет вылет. Результаты и таблица Первой лиги

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

Група "Чемпионская"

7-й тур

22.05.2023

"Оболонь" - "Полесье" 1:1

"ЛНЗ" - "Карпаты" 4:1

"Металлург" - "Эпицентр" 1:0

"Кремень" - "Нива" 2:2

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 7 4 1 2 12-5 +7 29 2 Оболонь 7 3 3 1 8-6 +2 28 3 ЛНЗ 7 4 2 1 13-6 +7 22 4 Металлург 7 4 1 2 7-5 +2 20 5 Карпаты 7 3 2 2 8-8 0 17 6 Эпицентр 7 1 1 5 4-10 -6 12 7 Кремень 7 1 2 4 6-14 -8 7 8 Нива 7 0 4 3 7-11 -4 7

8-й тур

27.05.2023

"Полесье" - "ЛНЗ"

"Карпаты" - "Оболонь"

"Эпицентр" - "Кремень"

"Нива" - "Металлург"

Группа выбывания

7-й тур

20.05.2023

"Диназ" - "Чернигов-ШВСМ" 1:0

"Прикарпатье" - "Полтава" 0:1

"Мариуполь" - "Скорук" 0:3

"Буковина" - "Горняк-Спорт" 3:2

# Команда И В Н П М РМ О 1 Скорук 7 3 4 0 10-3 +7 22 2 Прикарпатье 7 3 3 1 11-4 +7 21 3 Буковина 7 3 3 1 12-9 +3 20 4 ФК Чернигов 7 2 2 3 7-10 -3 19 5 Диназ 7 2 3 2 7-9 -2 18 6 СК Полтава 7 2 2 3 10-13 -3 16 7 ФСК Мариуполь 7 2 1 4 10-12 -2 12 8 Горняк-Спорт 7 1 2 4 7-14 -7 8

8-й тур