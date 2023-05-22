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ЛНЗ сыграет в стыках за УПЛ, Горняк-Спорт оформляет вылет. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(11 голосов)

Началось самое интересное в Первой лиге

ЛНЗ сыграет в стыках за УПЛ, Горняк-Спорт оформляет вылет. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Полісся / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

Група "Чемпионская"

7-й тур

22.05.2023
"Оболонь" - "Полесье" 1:1
"ЛНЗ" - "Карпаты" 4:1
"Металлург" - "Эпицентр" 1:0
"Кремень" - "Нива" 2:2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Полесье 7 4 1 2 12-5 +7 29
2 Оболонь 7 3 3 1 8-6 +2 28
3 ЛНЗ 7 4 2 1 13-6 +7 22
4 Металлург 7 4 1 2 7-5 +2 20
5 Карпаты 7 3 2 2 8-8 0 17
6 Эпицентр 7 1 1 5 4-10 -6 12
7 Кремень 7 1 2 4 6-14 -8 7
8 Нива 7 0 4 3 7-11 -4 7

8-й тур

27.05.2023
"Полесье" - "ЛНЗ"
"Карпаты" - "Оболонь"
"Эпицентр" - "Кремень"
"Нива" - "Металлург"

Группа выбывания

7-й тур

20.05.2023
"Диназ" - "Чернигов-ШВСМ" 1:0
"Прикарпатье" - "Полтава" 0:1
"Мариуполь" - "Скорук" 0:3
"Буковина" - "Горняк-Спорт" 3:2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Скорук 7 3 4 0 10-3 +7 22
2 Прикарпатье 7 3 3 1 11-4 +7 21
3 Буковина 7 3 3 1 12-9 +3 20
4 ФК Чернигов 7 2 2 3 7-10 -3 19
5 Диназ 7 2 3 2 7-9 -2 18
6 СК Полтава 7 2 2 3 10-13 -3 16
7 ФСК Мариуполь 7 2 1 4 10-12 -2 12
8 Горняк-Спорт 7 1 2 4 7-14 -7 8

8-й тур

26.05.2023
"Чернигов-ШВСМ" - "Прикарпатье"
"Полтава" - "Диназ"
"Скорук" - "Буковина"
"Горняк-Спорт" - "Мариуполь"

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В статье: турнирная таблица
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Комментарии (4)
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molot69 (Місто втрачених житт)
14.05.2023 в 20:11
ЖИТОМИРЦІ І ОБОЛОНЦІ В УПЛ
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0
0
avatar
Lenovob590 (Львів)
14.05.2023 в 19:28
хоть справедливо КаЛпат нам нетребе у УПЛ! Хай борги платять і справжні Карпати відновлять бо то фейк, а не Карпати!
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+1
0
kiwa83 (Черкаси)
09.04.2023 в 19:15
А таблиця дійсно така? Лнз ж перемогло??? Ау
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.04.2023 в 19:28
Редакційні наркомани... у ЛНЗ -11 очок, у Ниви - 3
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0
0

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