Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь возвращает лидерство, Горняк-Спорт поднимается с последнего места. Результаты и таблица Первой лиги
Началось самое интересное в Первой лиге
Фото: ФК Оболонь
В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).
Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).
"Чемпионская" группа"
Первая лига. 3-й тур
22.04.2023
"Карпаты" – "ЛНЗ" 1:1
"Эпицентр" – "Металлург" 1:2
"Нива" - "Кремень" 0:2
23.04.2023
"Полесье" - Оболонь" 0:1
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Оболонь
|3
|1
|2
|0
|2-1
|+1
|21
|2
|Полесье
|3
|1
|0
|2
|3-3
|0
|19
|3
|ЛНЗ
|3
|2
|1
|0
|5-2
|+3
|15
|4
|Карпаты
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|13
|5
|Металлург
|3
|2
|0
|1
|4-3
|+1
|13
|6
|Эпицентр
|3
|0
|1
|2
|1-4
|-3
|9
|7
|Кремень
|3
|1
|0
|2
|2-4
|-2
|5
|8
|Нива
|3
|0
|1
|2
|2-5
|-3
|4
Четвертый тур
29.04.2023
"Оболонь" - "Карпаты"
"Кремень" - "Эпицентр
30.04.2023
"ЛНЗ" - "Полесье"
"Металлург" - "Нива"
Группа "Выбывание"
Третий тур
22.04.2023
"Чернигов-ШВСМ" - "Диназ" 2:1
"Полтава" – "Прикарпатье" 0:1
23.04.2023
"Скорук" - ФСК "Мариуполь" 1:0
"Горняк-Спорт" - "Буковина" 1:0
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ФК Чернигов
|3
|2
|0
|1
|5-5
|0
|17
|2
|Скорук
|3
|2
|1
|0
|5-1
|+4
|16
|3
|Буковина
|3
|2
|0
|1
|5-3
|+2
|14
|4
|Прикарпатье
|3
|1
|2
|0
|3-2
|+1
|14
|5
|Диназ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|-3
|12
|6
|СК Полтава
|3
|1
|0
|2
|5-5
|0
|11
|7
|Горняк-Спорт
|3
|1
|1
|1
|2-2
|0
|7
|8
|ФСК Мариуполь
|3
|0
|0
|3
|3-7
|-4
|5
Четвертый тур
28.04.2023
"Прикарпатье" - "Чернигов-ШВСМ"
29.04.2023
"Диназ" - "Полтава"
30.04.2023
"Буковина" - "Скорук"
"Мариуполь" - "Горняк-Спорт"
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