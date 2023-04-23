Оболонь возвращает лидерство, Горняк-Спорт поднимается с последнего места. Результаты и таблица Первой лиги

В эти выходные стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. По итогам первого этапа по четыре лучших коллектива из двух групп сформировали "Чемпионскую группу" и будут бороться за две прямые путевки в Премьер-лигу. Еще две команды (3-4 место) будут играть в плей-офф. За повышение в классе будут бороться: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), "Металлург" (Запорожье), "Кремень" (Кременчуг) и "Нива" (Тернополь).

Восьмерка худших команд дивизиона на втором этапе будет бороться за выживание. Это "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Диназ" (Вышгород), "Буковина" (Черновцы), ФСК "Мариуполь", СК "Полтава", ФК "Чернигов", "Скорук" (Томаковка), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни).

"Чемпионская" группа"

Первая лига. 3-й тур

22.04.2023

"Карпаты" – "ЛНЗ" 1:1

"Эпицентр" – "Металлург" 1:2

"Нива" - "Кремень" 0:2

23.04.2023

"Полесье" - Оболонь" 0:1

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Оболонь 3 1 2 0 2-1 +1 21 2 Полесье 3 1 0 2 3-3 0 19 3 ЛНЗ 3 2 1 0 5-2 +3 15 4 Карпаты 3 2 1 0 4-1 +3 13 5 Металлург 3 2 0 1 4-3 +1 13 6 Эпицентр 3 0 1 2 1-4 -3 9 7 Кремень 3 1 0 2 2-4 -2 5 8 Нива 3 0 1 2 2-5 -3 4

Четвертый тур

29.04.2023

"Оболонь" - "Карпаты"

"Кремень" - "Эпицентр

30.04.2023

"ЛНЗ" - "Полесье"

"Металлург" - "Нива"

Группа "Выбывание"

Третий тур

22.04.2023

"Чернигов-ШВСМ" - "Диназ" 2:1

"Полтава" – "Прикарпатье" 0:1

23.04.2023

"Скорук" - ФСК "Мариуполь" 1:0

"Горняк-Спорт" - "Буковина" 1:0

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 ФК Чернигов 3 2 0 1 5-5 0 17 2 Скорук 3 2 1 0 5-1 +4 16 3 Буковина 3 2 0 1 5-3 +2 14 4 Прикарпатье 3 1 2 0 3-2 +1 14 5 Диназ 3 1 0 2 2-5 -3 12 6 СК Полтава 3 1 0 2 5-5 0 11 7 Горняк-Спорт 3 1 1 1 2-2 0 7 8 ФСК Мариуполь 3 0 0 3 3-7 -4 5

Четвертый тур

28.04.2023

"Прикарпатье" - "Чернигов-ШВСМ"

29.04.2023

"Диназ" - "Полтава"

30.04.2023

"Буковина" - "Скорук"

"Мариуполь" - "Горняк-Спорт"